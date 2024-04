„O level lepší Šelmy“ baví sebe i fanoušky, do třetice si myslí na titul

„Aby ne, když osa týmu z loňského finále zůstala stejná, drží je nejlepší nahrávačka extraligy a nemají v lize tak silného konkurenta, jakým jim bylo loni mistrovské KP Brno. Na nás je, abychom se jim to pokusili znepříjemnit,“ přiznává Stanislav Mitáč, zkušený trenér Olympu Praha, který se snaží Šelmy zbrzdit v právě probíhajícím semifinále.

Jenomže ačkoliv byly první dva zápasy série místy velmi dramatické, brněnské dámy je oba vyhrály. V pátek si doma plánují dojít pro třetí triumf, potřebný pro postup do finále.

Už jednou byly Šelmy takhle rozjeté, to když před čtyřmi lety v extralize dominovaly. Pak však soutěž stopla pandemie a o titul se nehrálo. Loni je KP Brno odsoudilo k druhému místu. Letos chce unikátně skládaný tým, těžící z výkonů zkušených matek ve druhé fázi jejich kariér, dojít až na vrchol.

„Na všech postech jsme lepší než loni. Přišla smečařka Jessica Silva, to je hodně velká pomoc. Adéla Chevalierová na liberu se také vyšvihla o level výš. Vinci (nahrávačka Pavla Šmídová) je nejen nejlepší, ale i nejkreativnější v extralize. Každá z nás šla výkonem nahoru, jsme tak zase o něco silnější,“ chválí tým kapitánka Ivona Marková.

Jízda s jasně definovaným cílem se opět odehrává před slušně zaplněným hledištěm haly v brněnské Kounicově ulici. Pod vedením nápady sršící Šmídové – sestry hokejisty Tomáše Vincoura z Komety – tam Šelmy předvádí akce, jimiž se prosazují a zároveň i baví.

14 výher v řadě mají v extralize Šelmy Brno. Během této série prohrály jen pět setů, dva z toho v semifinále s Olympem.

„V prvním semifinále jsme čtvrtý set odehrály už pro pobavení. To bylo fajn. Nikdy není úplně jasné, že se zvítězí, ale tady jsme byly už uvolněné. Jsem ráda za výměny, které jsou i hezké pro diváky,“ usmívá se Marková.

Jenom tu a tam musí kouč Jaroslav Vlk své svěřenkyně upozornit, aby zábavy nebylo až moc. „Tahle děvčata jsou ale tak zkušená, že vědí, co je možné si dovolit. Vědí, že když zvýším hlas, je zle, a jsou obezřetné. Když je tam chuť a radost a zároveň plníme naše cíle, je to ideální,“ hlásí slovenský šedesátník.

Před patnácti lety v Brně vedl muže, tehdy bez medailového úspěchu. Jako kouč žen může svoje tehdejší působení pod Špilberkem jasně trumfnout.

Volejbalový trenér Jaroslav Vlk. (2024)

„Přicházel jsem s tím, že by nebylo dobré podlézt laťku, nastavenou loňským stříbrem. Že minimálně to druhé místo bychom zde chtěli zachovat. Jenom jsme si potřebovali osondovat sílu soupeřů a uvědomit si vlastní sílu. Ta přišla ve třetím kole základní části. Tu jsme vyhráli, v play off máme výhodu domácího hřiště. Je dobře, že postupně jdeme za tím, co jsme si předsevzali,“ uvažuje kouč.

Víru nabraly Šelmy v nadstavbě

Ačkoliv loni Šelmy skončily jako poražené finalistky a jejich přemožitelkám z KP Brno se rozpadla osa mistrovské sestavy, byl by mylný dojem, že si „pracující matky“ už od prohraného boje o zlato v sobě nesly odhodlání po reparátu.

„U nás to bylo naopak. Přípravu jsme začaly v osmi lidech, a přestože ze zkušeností víme, že to vždycky nějak dopadne, tak o titulu jsme se loni určitě bavit nemohly,“ ohlíží se do loňského léta kapitánka Marková.

Co bylo signálem, že sezona může být ještě lepší než ta minulá? „První zápas extraligy jsme prohrály s Prostějovem jenom 2:3. Říkaly jsme si: když takový výsledek uhrajeme v tomto složení, tak to půjde! Postupně začaly přicházet hráčky a náš tým se formoval,“ vybavuje si kapitánka.

Šelmy Brno slaví společně s fanoušky výhru v semifinále extraligy volejbalistek proti Olympu Praha. (2. dubna 2024)

Mezi prvními posilami dorazila finská univerzálka Yasmine Madsenová, v lednu ji doplnila brazilská smečařka Jessica Silva, známá například z Prostějova. Ve třetím kole extraligy Šelmy neprohrály ani jeden zápas.

„Viděly jsme, že by to mohlo jít. Nedaly jsme si jasný cíl být první, a když to nedopadne, tak se zboří svět. Ale za titulem si jdeme. Jenom ještě zbývá odehrát pár zápasů a cesta je ještě poměrně dlouhá,“ uvědomuje si Marková.