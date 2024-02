Volejbalistky KP Brno porazily Olymp, o další Český pohár si zahrají s Libercem

Tým KP po letním odchodu opor byl před kutnohorským Final Four považovaný za outsidera. Ze čtyř účastníků je v extraligové tabulce na šestém místě nejníže, ale formu na první vrchol domácí sezony vyladil. Zápas s Olympem otočil po prohraném prvním setu.

„Já dnes nemám slov, je to jedno z největších vítězství v mé dosavadní kariéře. Obrovské poděkování patří všem hráčkám a veliká pochvala naší kapitánce za to, jak zvládla utkání. Byl to jeden z našich nejlepších zápasů, které jsme takto sehráli díky ní,“ chválil kouč Brňanek Erik Nezhoda na klubovém webu Kateřinu Pelikánovou.

Liberec v prvním dnešním semifinále zdolal také 3:1 Ostravu, jež si loni zahrála na Českém poháru finále. O 22 bodů se v dresu Dukly postarala slovenská smečařka Lucia Herdová.