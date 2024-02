Liberecké volejbalistky vyhlížejí první pohárový triumf. Výstrahu už dostaly

Hráčky armádního podještědského klubu postoupily do Final Four po čtvrtfinálové domácí výhře 3:1 nad silným Prostějovem. V nedělním semifinále, které začne v 15 hodin, narazí na Ostravu. Liberečanky jsou favoritkami, neboť v extraligové tabulce jsou třetí, zatímco jejich soupeřkám patří se třináctibodovým mankem pátá příčka. Ženy Dukly navíc v letošní sezoně Ostravanky dvakrát porazily: venku 3:1, doma 3:2, ale až po obrovském boji, když musely odvracet dva mečboly.

„Do turnaje jdeme s očekáváním co nejlepšího výsledku. V semifinále máme Ostravu, se kterou jsme se letos už dvakrát utkali. Myslím si, že všechna družstva se naprosto přesně znají, mají o sobě plno informací, takže na překvapení se hrát nebude. Záležet tedy bude na momentální formě,“ uvedl pro www.cvf.cz Libor Gálík, liberecký trenér. „Určitě jsme favority semifinále, ale už jsme taky od Ostravy dostali jednu výstrahu v domácím extraligovém utkání. Navíc v této sezoně jsme měli pár problémů s týmy ze spodní části tabulky, takže se na Final Four připravujeme tak, abychom nic nepodcenili,“ popsal Gálík, jehož tým v generálce na vyvrcholení Českého poháru zdolal v sobotu doma v extraligovém souboji v té době první Prostějov 3:1.

Momentka z utkání mezi Libercem a Přerovem.

Podle ostravského kouče Zdeňka Pommera se jeho tým nehodlá pohárového Final Four jen zúčastnit. „Chceme bojovat a porvat se o medaile. Bude rozhodovat aktuální forma a připravenost všech týmů. V Ostravě makáme na tom, abychom soupeře překvapili a vnutili mu naši hru, je ale jasné, že o totéž se bude pokoušet i Liberec. Možná do Final Four nevstupujeme v roli favorita, ale i v lize jsme už několikrát dokázali, že papírové předpoklady ne vždy platí,“ tvrdí Pommer. „U těchto turnajů, které mají podobný formát jako Final Four, platí, že je celkem jedno, jak snadné nebo těžké bylo se mezi poslední čtyři účastníky dostat, protože o úspěchu nebo neúspěchu rozhodne jediný semifinálový zápas. A jen na něm záleží. Neexistuje nic jako taktizování nebo přemýšlení o druhém pokusu v odvetě. V každém případě budu na tým apelovat v tom smyslu, že když už jsme se dostali až do Final Four, tak musíme zabojovat a dát do každého míče maximum.“

Druhou semifinálovou dvojici tvoří v extralize čtvrtý Olymp Praha a šesté KP Brno, tento zápas začne v neděli v 18.00. A v pondělí 12. února se v kutnohorské hale Klimeška budou rozdávat medaile. Nejprve přijde na řadu od 16.00 boj o bronz, finále Českého poháru žen vypukne v 19 hodin. Všechny zápasy bude živě přenášet platforma volej. TV, oba pondělní duely budou k vidění i v přímých přenosech stanice ČT sport.

Volejbalistky liberecké Dukly získaly v Českém poháru v roce 2020 bronzové medaile, v letech 2021 a 2022 pokaždé stříbro po finálových porážkách od Olomouce a KP Brno, v minulém ročníku vypadly už ve čtvrtfinále. Zvednou letos nad hlavy zlatý pohár?