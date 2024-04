Liberec proti Šelmám. Startuje boj o mistrovský titul v extralize volejbalistek

Extraligový tým volejbalistek Dukly vznikl v roce 2017 a letos zažívá nejúspěšnější sezonu. Liberečanky v únoru oslavily historický triumf v Českém poháru a na konci minulého týdne se poprvé v historii probily do finále play off, takže ve hře je ceněný double.

Finálová série 1. zápas:

Šelmy Brno - Dukla Liberec (pondělí 15.4.)

2. zápas:

Dukla Liberec - Šelmy Brno (čtvrtek 18.4.)

3. zápas:

Šelmy Brno - Dukla Liberec (neděle 21. 4.)

Případný 4. zápas:

Dukla Liberec - Šelmy Brno (středa 24. 4¨).

Případný 5. zápas:

Šelmy Brno -Dukla Liberec (neděle 28. 4.)

Začátky jsou v 18 hodin

Ženy Dukly v extralize už třikrát ztroskotaly v semifinále, až v letošním ročníku finálovou bránu konečně probouraly. „Je to krásný pocit, protože vždycky jsme po dobré sezoně v semifinále zaškobrtli. Teď už jsme tu klíčovou sérii vyhráli, musíme se zkoncentrovat na finále, které si chceme užít,“ řekl liberecký kouč Libor Gálík.

Hráčky Dukly udolaly v boji o finále v napínavé sérii 3:2 na zápasy Prostějov, když pátou rozhodující bitvu ovládly na palubovce soupeře jasně 3:0. „Ta série byla psychicky i fyzicky náročná a hlavně velmi dlouhá. Pro nás je to teď všechno takové hektické, na přípravu jsme měly málo času, mnohem méně než Šelmy, které budou hodně kvalitním soupeřem. V jejich kádru jsou velmi zkušené hráčky, které mají za sebou spoustu let v reprezentaci i na zahraničních angažmá, ale my do toho ve finále dáme všechno,“ velí kapitánka a blokařka Dukly Klára Vyklická.

Zatímco Severočešky měly před dnešním prvním finálovým duelem jen třídenní pauzu, brněnské Šelmy, vítězky základní části, devítidenní, protože v semifinále skolily Olymp Praha ve třech zápasech.

„Pro mě osobně je lepší být pořád v zápřahu, ale je to individuální a záleží také, jak je na tom tým zdravotně, protože některé naše drobné bolístky by určitě snesly více dnů volna na regeneraci a doléčení. Na druhou stranu dlouhé čekání na soupeře a další ostré zápasy, jak to měly Šelmy, také není úplně ideální. Takže uvidíme až na hřišti, co se ukáže jako výhodnější,“ tvrdí zkušená Klára Vyklická.

Volejbalistky Dukly už získaly titul v roce 2021, ale díky triumfu v základní části, protože play off bylo kvůli covidu zrušené, takže jiskřivou finálovou atmosféru zažijí poprvé v historii. Šelmy už hrály finále extraligy vloni a v městském derby podlehly Královu Poli.