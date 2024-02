Ve finálovém turnaji předvedl tým ohromnou sílu, radoval se liberecký šéf

„Mám obrovskou radost. Když jsme v Dukle v roce 2017 zakládali ženský klub, tak to bylo z důvodu, že jsme měli silnou akademii, v níž byla kromě chlapců i děvčata. A téměř okamžitě jsme se dokázali dostat do české ženské špičky a dlouhodobě si držíme vysoký standard,“ uvedl ředitel VK Dukla Pavel Šimoníček.

„Mistrovský titul jsme získali v covidové sezoně, kdy jsme si ho zasloužili díky vítězství v základní části, ale na hřišti si to hráčky ve finále neužily. Teď to v poháru konečně vyšlo, holky hrály výborně, strašně jim to přeji, v týmu je navíc sedm našich odchovankyň. Ve finálovém turnaji i předtím ve čtvrtfinále předvedl tým ohromnou sílu a doufám, že to předvede i v play off extraligy. Každopádně do sbírky trofejí Dukly se tento ženský zlatý pohár hodí. Máme co slavit a věřím, že jsme fanouškům zase udělali radost,“ tvrdí Šimoníček.

Volejbalistky Dukly Liberec se radují.

Liberečanky udělaly klíčový krok k premiérovému pohárovému triumfu už ve čtvrtfinále, v němž pokořily silný Prostějov, pak si v semifinále Final Four v Kutné Hoře poradily s Ostravou i ve finále s KP Brno. Boj o zlato zvládly volejbalistky Dukly na třetí pokus, v letech 2021 i 2022 totiž z finálových bitev odešly se stříbrnými slzami v očích.

„Cením si hlavně toho, že jsme zvládli roli favorita, do které nás všichni před Final Four pasovali. Tato role je velice ošemetná a psychiky náročná, když se hraje na jedno vítězné utkání,“ těšilo Libora Gálíka, kouče volejbalistek Liberce.

„Strašně důležité bylo, že jsme dokázali vyřadit už ve čtvrtfinále silný Prostějov. A finálové utkání s Brnem se nám povedlo perfektně takticky i herně, byl to jeden z nejlepších výkonů v sezoně. Po vyhraném prvním setu v koncovce jsme měli psychicky navrch, protože Brno spadlo pod nás, a pak jsme nedopustili zdramatizování. Po dvou předchozích finálových neúspěších v poháru je to super,“ slavil Gálík.