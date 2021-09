Volejbalisté se postaví olympijským vítězům. Je jasné, kdo je favorit, říká Hadrava

A ti z Tallinu, kde suverénně vyhráli skupinu D, přiletí s deseti olympijskými vítězi v kádru.

„Jestli byla Itálie skvělý soupeř, tak Francie bude ještě lepší,“ pousmál se blokař Josef Polák.

„Je jasné, kdo je favorit,“ řekl univerzál Jan Hadrava, který v minulosti ve Francii působil. „Pokud ale do utkání vstoupíme aktivně jako ve skupině proti papírově silnějším soupeřům, Slovinsku, Bulharsku a Itálii, a budeme předvádět skvělý volejbal, tak se nebudeme mít za co stydět.“

Blokař Oliver Sedláček podotkl, že se na utkání hodně těší. „Každý den se nepovede zahrát si proti takovým hráčům,“ usmál se.

Žádného oblíbence mezi soupeři však nemá. „Ale zablokovat třeba Ngapetha by bylo fajn, to se také nepovede jen tak,“ zmínil největší hvězdu Francouzů smečaře Earvina Ngapetha. „Celkově ten tým je fakt skvělý. Jakýkoliv úspěch by byl super.“

Jak na ně? „Proti takovým týmům musíte jít naplno, nesmíte nic podcenit a v uvozovkách je neuzalíváte. Musíte bouchat, většinou používat ruce, protože ne vždycky je prostor vedle bloku, abyste mohli smečovat do hřiště,“ řekl univerzál Jan Finger.

Může být výhodou národního týmu, že stejně jako proti Italům bude hrát bez tlaku? „Ano, jenže v klíčových momentech týmy z top světové desítky neudělají chybu a výsledek si pohlídají,“ odpověděl Hadrava. „K tomu mají tak široký kádr, že uspět bude těžké. Pokud budeme bojovat a rvát se o každý balon, mohli bychom být spokojeni. To by se nám volejbalový pánbůh mohl odměnit.“

A nabudit by reprezentanty mohl i výborný výkon proti Italům (1:3). „V to doufám,“ uvedl Sedláček. „Fakt nemáme co ztratit. Můžeme jen překvapit. Toho bychom měli využít a o postup se porvat.“

Před duelem s Francouzi mají reprezentanti tři dny volna, což je po sérii pěti zápasů v sedmi dnech změna. „Pátek jsme měli na regeneraci a od soboty se už připravujeme na soupeře,“ řekl trenér Jiří Novák.

„Mít najednou volno není jednoduché, protože většinu času trávíme na hotelu. Jen si odskočíme na trénink. Snad ty tři dny půjdou nějak vydržet,“ podotkl Josef Polák.