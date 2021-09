Bulharsko? Už nejdeme jen za ranou, říká hvězdný univerzál Sokolov

Třikrát vyhrál Ligu mistrů i mistrovství světa klubů s Trentem a Civitanovou. Je šampionem Itálie, Turecka i Ruska.

Jen s bulharskou reprezentací, byť tradičně patří mezi nejlepší na světě, čeká na úspěch od roku 2009. Tehdy byli Bulhaři už i se Sokolovem třetí na mistrovství Evropy v Turecku.

„Bylo by fajn opět urvat nějakou medaili, ale to chce každý. Všichni tady přijeli hrát ten nejlepší volejbal,“ upozornil Sokolov. „My musíme hrát lépe. Zvednout hlavy a bojovat.“

Jak jste prožíval závěrečný zápas ve skupině s Běloruskem, který jste vyhráli 3:1 a dostali se tak do osmifinále?

Bylo to pro nás těžké, protože jsme stejně jako soupeř hráli o vše. Prohrát, jeli bychom domů. Tvrdě jsme bojovali a byli jsme za to odměněni. Teď nás čeká Německo. A znovu půjde o hodně.

Čím to je, že se v Bulharsku stále rodí skvělí volejbalisté?

Jsme sportovní národ. U nás odmalička sportuje spousta lidí, což je jenom dobře. A dobré volejbalisty máme díky výchově, máme velmi kvalitní volejbalovou školu. Výchova u nás funguje.

Mezi českými volejbalisty se říká Bulharsko, když někdo chce vysokou nahrávku a jde za ranou bez nějakého přemýšlení. Odpovídá to bulharské mentalitě?

Jsme pověstní tvrdou, silovou hrou, tím, že do balonů vesměs bušíme. Ale je to spíše pověst z minulosti. My hrajeme volejbal, takže až tak to už není. Snažíme se hrát důrazně, ale moc dobře víme, že volejbal není jenom o ráně. Musíte u toho také přemýšlet.

Hrál jste dlouho v Itálii. Nyní máte za sebou dva roky v Rusku. Můžete obě přední světové soutěže porovnat?

V Itálii se hraje velice takticky. V Rusku silověji. Ale i Rusové už začínají více řešit hru a její různé varianty. Předpokládám, že za několik let budou i v Rusku mužstva takticky tak vyspělá, jako v italské Sérii A1.

Po roce v Kazani jste minulý rok hrál za Dinamo Moskva, jemuž jste po dlouhých 13 letech pomohl k titulu. Stačilo, abyste přišel a tým hned triumfoval?

(Usmívá se) Kdepak, máme výborné mužstvo. A jsem moc rád, že jsme vyhráli každou ze tří soutěží, do nichž jsme zasáhli (Pohár CEV, ruskou ligu i pohár – pozn. red.). To je paráda. Ale zopakovat to bude hodně těžké. Musíme ještě více pracovat a potvrdit, že to nebyla jen shoda náhoda, že jsme tolik vyhrávali. Výsledky budeme muset potvrdit.