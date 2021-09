První čtvrtfinálovou dvojici ME volejbalistů tvoří Polsko a Rusko

Polští volejbalisté vyhráli i šestý zápas na šampionátu a dál míří za svým cílem vrátit se po 12 letech na evropský trůn. Se stříbrným týmem z olympijských her v Tokiu Ruskem se utkají v úterý.

Sborná sice ztratila v duelu s Ukrajinou úvodní set 22:25, ale v dalších zvítězila 25:16, 25:22 a 25:22. Uspěla tak i ve čtvrtém vzájemném utkání na ME v historii. Rusové vstoupili do turnaje porážkou s Tureckem, ale po přesunu z Tampere na play off do Gdaňsku si nyní připsali páté vítězství za sebou. Jednadvaceti body přispěl k výhře Jegor Kljuka.



Další čtyři osmifinálové zápasy se hrají v neděli, čeští volejbalisté nastoupí v Ostravě proti Francii v pondělí večer.