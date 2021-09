V základu a proti Italům. Super! pochvaloval si blokař Polák

„Byl super zážitek zahrát si v základu a ještě proti mužstvu, které patří ke světové špičce,“ řekl Polák. „Jako malý jsem doufal, že budu reprezentovat. A proti Itálii. Neuvěřitelné.“

Navíc jste měl stoprocentní úspěšnost v útoku. Všech devět míčů jste položil.

Jo? Tak za to jsem samozřejmě rád. Pomohlo trošku štěstíčka. Doufám, že mi to takhle půjde i dál.

A máte i jeden blok. Byl cenný?

Tuším, že se mi povedl hned v prvním setu. Sice jsem zablokoval nahrávače, ale Giannelliho. To je také cenný skalp.

Italové jsou elitní světový celek. Pomohlo vám, že jste už měli jistý postup a mohli hrát v klidu?

Nebyli jsme pod takovým tlakem, že musíme vyhrát. A hráli jsme z pozice outsidera, to se vždycky hraje trochu jednodušeji. Mohli jsme jenom překvapit.

Ve třetím setu, který jste vyhráli, jste vedli už 18:10, ale protivník mohutně dotahoval. Lekli jste se?

No, nebudu lhát, nějaká nervozitka a strach přišel, když nás začali stahovat. Na konci už byli skoro na nás, ale pak přišla velká úleva po vyhraném setu.

Pomohli si Italové v důležitých momentech podáním?

Hodně, hodně. Podávají fakt výborně.

Co jste říkal atmosféře v hale, kdy přišlo dosud nejvíce diváků, téměř čtyři tisíce?

Překvapilo mě, že dorazilo tolik fanoušků. Rozhodně více, než chodilo ty první dny. Atmosféra byla skvělá.

Burcovalo vás to?

Samozřejmě, mít v zádech domácí publikum je to nejlepší. Hnalo nás k nejlepším výkonům.

Mistrovství Evropy volejbalistů příloha iDNES.cz

Patříte mezi reprezentační mladíky. Takových vás tam je více. Je to plus do budoucna?

Doufám, že tady pomalu a pozvolna probíhá generační obměna. Snad máme budoucnost a budeme moct hrát výše a lépe.

Před pondělním osmifinále máte tři dny odpočinku. Uvítáte je, nebo je to až moc dlouhá pauza?

Není to jednoduché, protože většinu času trávíme na hotelu. Jen si odskočíme na trénink. Snad ty tři dny půjdou nějak vydržet.

Jak se těšíte na Francii, olympijské vítěze?

Jestli byla Itálie skvělý soupeř, tak Francie bude ještě lepší. Budu rád, když si proti nim budu moct zahrát. Olympiádu jsem sledoval. Ale na špici hrají dlouhodobě. Teď jsou ve výborné formě.

A v kádru mají i elitního smečaře Earvina Ngapetha...

Je to jeden ze světových hráčů. Byl bych moc šťastný, kdyby se mi zrovna jeho třeba povedlo zablokovat. Uvidíme.