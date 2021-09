Italové? Štokr potkal na šampionátu v Ostravě „staré“ kamarády

„Po angažmá v Rusku a Koreji jsem se vrátil na svou poslední zahraniční štaci do Trenta, kde jsme se potkali,“ připomněl Štokr, který letos završil svou kariéru v Liberci. „Simone se vypinkal ve výborného nahrávače.“

Ale nebylo to poprvé, kdy spolu hráli...

„Když Simonemu bylo šestnáct, hráli jsme s Trentem v roce 2013 finále italské ligy. Byl před námi pátý zápas a náš nahrávač Rapfael, Brazilec, měl tříštivou zlomeninu prstu. Místo něj jsme jako dvojku vzali mladého Giannelliho,“ uvedl Jan Štokr. „On vlastně hned prvním zápasem, do něhož nastoupil v Sérii A1, vyhrál titul...“¨

Štokr dodal, že při jeho poslední sezoně v Trentu odehráli s Giannellim suprovou sezonu. „Ten rok tam ale byl třeba i Tine Urnaut,“ zmínil slovinského univerzála, který rovněž hraje v Ostravě. „Jsem moc rád, že mohu zase vidět kluky, s nimiž jsem hrával a které znám z italské ligy, i když jich už moc není,“ usmál se Štokr.



Jaký Giannelli vůbec je, když už jako mladý dokázal táhnout tým plný hvězd včetně Juantoreny a Zajceva? „Je to kluk, který na sobě pořádně dře, je k sobě hodně kritický, ale mimo kurt je výborný,“ odpověděl Štokr.

Poslední sezonu odehrál Jan Štokr v Liberci

Nahrávač musí být na hřišti šéf, protože všechny spoluhráče diriguje. Ve hře musí být tak trochu lump. „Simone si už i jako mladík dokázal zjednat disciplínu,“ řekl Jan Štokr. „Občas pak chytal hvězdné moresy, tak jsme ho museli trochu vrátit na zem. Ale vyspěl v hráče, což ukazuje i tady. Má to v hlavě srovnané. Dokáže spoluhráče podržet, ale totéž čeká od nich. Určitě ještě hodně let povede italský nároďák.“ Jedním z největších italských volejbalových talentů je smečař Alessandro Michieletto. V prosinci mu bude teprve 20 let, ale už je v základní sestavě Italů.



„To je kluk, jehož jsem potkával jako úplně malého,“ podotkl Jan Štokr. „Chodil k nám na tréninky, jeho táta je týmový manažer Trentina. Tady jsem Alessandra viděl po hodně letech a najednou má o dva cenťáky více než já (207).“

Když Jan Štokr obě nynější opory viděl ještě jako děti, bylo poznat, že z nich jednou budou světoví volejbalisté? „Z Giannelliho stoprocentně,“ odpověděl někdejší český reprezentant.

„Pokud jde o Michieletta, vůbec jsem nevěděl, že hraje volejbal a že je tak dobrý jako teď. Šel nesmírně nahoru. Po otci Riccardovi, který byl rovněž výborný hráč, má cit na přihrávku, tu má opravdu výbornou. A má i skvělý servis. Budu rád, když oba uvidím na těch nejvyšších příčkách.“