Volejbalisté Českých Budějovic dokázali, že se světových hvězd nebojí

Vyprodaná hala vstává. A bouří víc a víc. Na podání jde Martin Mechkarov a svůj servis pořádně napálí. Soupeř ale v pohodě přijímá, balon vzápětí brazilský nahrávač Bruno Rezende posílá na českého smečaře ve službách Civitanovy Jiřího Kováře.

Na druhé straně však v červeném dresu vyskakuje u jednoho z kůlů domácí blokař Valerij Todua. Natahuje ruce, co nejvýš to jde. Okamžitě balon zastavuje a ten padá pod nohy Kováře.

V euforii jsou jak hráči, tak i plná sportovní hala. Překvapení, kterému dopředu nikdo příliš nevěřil, je tady. Jihostroj sebral italskému velkoklubu, který navíc kromě blokaře Simona nastoupil v nejsilnější možné sestavě, jeden set.

„Je to skvělý zápas, moc se bavíme. Kvůli Lize mistrů jsem přijela až z Vídně, tohle jsem si přece nemohla nechat ujít,“ líčila po druhém setu jedna z divaček, která seděla se svou kamarádkou těsně u hřiště s tím, že ještě když bydlela v Budějovicích, chodívala Jihostroji fandit pravidelně.

A pokud se o vítězství Jihostroje ve druhé sadě nad současně nejlepším týmem světa mluví jako o překvapení, domácí volejbalisté měli ve čtvrté sadě blízko k velké senzaci, když prohrávali 22:24. Chybělo tak málo a úřadující extraligový mistr mohl vyhrát i svůj druhý set a dotáhnout utkání do tie breaku. I když Civitanova v prvním a zejména ve třetím setu dominovala, snad nikdo z více než 2 300 diváků neodcházel z haly nespokojený. Všem bylo jasné, proti jakému supercelku Jihostroj stojí. Byť italský obhájce vítězství v Lize mistrů nehrál ve čtvrtek určitě ve své stoprocentní formě.

Jihostroj však musel hrát naplno. Ani to nestačilo. Smeče či servisy, které by byly v extralize nechytatelné, Civitanově nedělaly ve většině případů velké potíže. „Osobně mě mrzí čtvrtý set,“ přiznal po utkání smečař Jihostroje a autor jedenácti bodů Petr Michálek. „Já tam totiž udělal takovou až dětskou chybu. Kdybych situaci provedl jinak, možná bychom se mohli dostat až do tie breaku, kdo ví? Jinak jsem si zápas moc užil, hrát proti nejlepším klukům planety, to se jen tak nestává. Jsem také moc rád, že jsme na hřišti nechali maximum a proti takovému týmu urvali alespoň jeden set,“ potěšilo Michálka.

Jako když přijede Messi

Po dvou úvodních duelech má Jihostroj čtyři vyhrané sety. K vítězné sadě proti Civitanově se zejména počítá výhra v Istanbulu 3:2. „Nesmíme to zakřiknout, jen doufám, že budeme takhle dobře hrát dál. Pokud to budu brát osobně, tak mám velkou radost ze své úspěšné série na servisu ze začátku druhého setu. Tím jsme ze hřiště vyhodili Leala a to si budu pamatovat dlouho,“ usmál se Petr Michálek a mířil na rozhovor pro televizi.

Reportér před ním zpovídal největší hvězdu nejen čtvrtečního klání, 33letého brazilského nahrávače Bruna Rezende. Po zápase to na palubovce sportovní haly vypadalo jako na autogramiádě velké superstar. Na podpis a fotku Rezendeho, který se dá přirovnat k Messimu volejbalu, se čekaly fronty a brazilská hvězda ochotně každému vyhověla.

„Jsem rád, že jsme vyhráli, bylo to pro nás náročné. Přeci jenom na nás trochu dolehla únava po těžkém programu. Budějovice se navíc prezentovaly solidním volejbalem. A byla tady krásná atmosféra, je hezké vidět lidi, kteří se volejbalem baví,“ pochválil publikum i budějovický tým univerzál Civitanovy Kamil Rychlicki.

Spokojeně po čtvrteční domácí premiéře v Lize mistrů vypadal i prezident Jihostroje Jan Diviš.

„Užíval jsem si zápas stejně jako ostatní diváci. Hráli jsme s nejlepšími a myslím si, že se nemáme za co stydět, vyhráli jsme set a v tom čtvrtém bylo kousek k výhře. Soudný fanoušek asi ví, že tohle bylo naše maximum. Také doufám, že si kluci zvedli sebevědomí. Já jsem na celém večeru nenašel žádnou slabinu,“ chválil Diviš atmosféru, hru i organizaci utkání. „Viděli jsme pěkný volejbal a Jihostroj ukázal, že umí hrát chvílemi vyrovnaně s nejlepšími týmy světa. Moc se mi to líbilo,“ doplnil Diviše bývalý hráč Českých Budějovic a českého nároďáku Jiří Popelka.