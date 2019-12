Parádní zkušenost, těší se Ondrovič s Budějovicemi na nejlepší tým planety

Je to pro nás vrchol kariéry, protože takové zápasy nehrajete každý den. Na tom se volejbalisté Českých Budějovic jednomyslně shodují. Stejně tak to vidí i 24letý blokař Peter Ondrovič. „Když budeme bojovat jako tým, můžeme Civitanovu potrápit,“ říká rodák z Bratislavy před dnešním atraktivním duelem.

Když vám řeknu jméno Civitanova, co se vám jako první vybaví?

Asi jen dvě slova, a to respekt a velkoklub.

Už máte jistě za sebou sledování jejich zápasů na videu. Co vám to o italském týmu řeklo?

Je to ten typ soupeře, který z každé pozice hraje každý balon, do všeho jde naplno a jejich volejbal je obrovsky rychlý.

Když jste se dozvěděl o losu Ligy mistrů a tedy i to, že nastoupíte zrovna proti Civitanově, jaké byly vaše první pocity? Nadšení, nebo spíš strach?

Měl jsem velkou radost. Protože takové zápasy nehrajete každý měsíc. Je to pro nás přece parádní zkušenost, že si můžeme zahrát proti volejbalovému gigantovi.

Už jste ve své kariéře někdy nastoupil proti tak silnému soupeři, jakými Italové jsou?

Se slovenským národním týmem jsme hráli proti ruskému nároďáku, ale myslím si, že Civitanova je ještě o třídu lepší tým.

Peter Ondrovič (24 let) Rovné dva metry vysoký blokař se narodil v Bratislavě. Do roku 2010 hrál volejbal za slovenský tým Strojár Malacky. Pět let působil v Trenčíně a pak odešel na dvě sezony do německého Herrschingu. Od roku 2017 působí v českobudějovickém Jihostroji, kterému letos pomohl vyhrát český extraligový titul. Ondrovič debutoval ve slovenské seniorské reprezentaci v roce 2015 v přípravném zápase proti Turecku. Za národní tým odehrál už více než osmdesát zápasů. V Českých Budějovicích žije s přítelkyní.

S jakou taktikou do dnešního zápasu půjde na evropské poměry malý klub z Českých Budějovic?

Nikdo si asi nemyslel, že bychom proti Istanbulu mohli vyhrát. A stalo se. To bude stejné. Pokud se do hry všichni zapojíme jako kolektiv a budeme maximálně bojovat o každý bod, tak dokážeme soupeře potrápit. Tak jsme vyhráli v Turecku. Myslím si, že i Civitanova nás může trochu podcenit, pak možná máme šanci s nimi hrát i vyrovnaně.

Na druhou stranu trenéři Italů vědí, jak Jihostroj hrál v úvodním kole v Turecku. Dokážou se na vás připravit lépe než Istanbul.

To máte pravdu, ale před pár dny Civitanova vyhrála mistrovství světa klubů, tak by s námi mohla trochu povolit, ne? Alespoň v prvním setu (směje se).

Myslíte si tedy, že byste dnes obhájci titulu v Lize mistrů alespoň set dokázali vzít?

Já jsem nikdy zápasy předem netipoval a netroufnu si to ani teď, ale věřím tomu, že ten úvodní set bude vyrovnaný. Navíc nám může velmi pomoci domácí prostředí, doufám, že bude plný barák a zase parádní atmosféra.

Jste v zápřahu. Jen co jste oslavil extraligový titul, už jste objížděl další zápasy s národním týmem Slovenska. Po skončení reprezentační sezony jste zase ihned naskočil do Jihostroje.

Tento rok jsem měl asi jen tři čtyři dny volno. Takže víceméně pořád jen hraju, trénuju nebo se jen někam přesouvám.

Zatím vám to tak vyhovuje? Není volejbalu někdy až moc?

Občas už je to na hlavu, to je pravda. Ale znám hráče, kteří to takhle vydrželi i deset let. Pak jsou ti, co reprezentaci po čtyřech letech zabalí a pokračují jen v klubové kariéře. Mě volejbal baví pořád, jsem hrozně rád, že nemusím denně vstávat v šest do fabriky. Moje práce je i mým koníčkem. V nároďáku máme také skvělou partu, a proto si tam jezdím trochu i odpočinout.

Jakého výsledku si se Slovenskem zatím ceníte nejvíc?

V minulé sezoně se nám povedla kvalifikace na mistrovství Evropy a teď jsme tedy mohli hrát proti Srbům či Belgičanům. Sice to nebyly žádné velké úspěchy z pohledu Slovenska, ale myslím si, že jsme hráli s takovými špičkami vyrovnaně.

Vraťme se k Jihostroji. Do Budějovic jste přišel v roce 2017 z německého Herrschingu. Letos jste získal titul i Český pohár, takže si také nemůžete stěžovat.

Hlavně musíme potvrdit naši minulou sezonu, protože každý asi očekává, že to půjde lehce. Ale sami se v lize přesvědčujeme, třeba při prohře s Ostravou či s Příbramí, že to jednoduché určitě nebude. My jsme ti, kteří musí potvrzovat roli favorita.

Zdá se vám také, že letošní extraligový ročník je zase o něco kvalitnější než ten, ve kterém jste vyhráli mistrovský titul?

Mám takový pocit, že proti nám se každý mančaft snaží co nejvíce vybláznit a hraje na více než sto procent. A je vidět, že někteří soupeři nakoupili ještě lepší hráče a úroveň některých klubů se přece jenom zvedla. Takže asi ano, extraliga šla nahoru.

Martin Tibitanzl z Ústí nad Labem útočí, brání Peter Ondrovič a Filip Křesťan z Českých Budějovic.

Pocházíte z Bratislavy, což není do Budějovic úplně nejblíž. Přesto, přijedou se na vás podívat rodiče a známí ze Slovenska?

Taťka s mamkou sem jezdí jen málo. Pracují a nemají přes týden zase tolik času. V Českých Budějovicích byli na začátku této sezony a tu minulou stihli finálový zápas. Hodně chválili to, kolik na volejbal do Budějovic chodí lidí a jak se tady fandí. Dnes se na mě přijde podívat moje přítelkyně a její rodiče, což jsou ovšem věrní fanoušci Jihostroje.

V Budějovicích jste už třetí sezonu. Stačil jste si za tu dobu zvyknout na život na jihu Čech?

Bratislava je sice větší město, ale Budějovice jsou hezčí. Stačil jsem tady poznat dost věcí, ať už z kultury, či cestování po okolí. S klukama máme dobrou partu, občas někam zajdeme společně. Nejvíc se mi líbí to, že když už máme nějaký problém, tak si všichni sedneme a pěkně z očí do očí si to umíme vyříkat. Nejlépe u piva. (směje se)