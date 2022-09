Volejbalistky přišly po prohrách na jiné myšlenky. Tancovaly s dětmi

Kapitánka Andrea Kossányiová hned vzala do náruče jednu z nejmenších holčiček. Seznámila se i s jejími staršími sourozenci.

Simona Bajusz, Lucie Blažková, Daniela Digrínová, Veronika Dostálová, Denisa Pavlíková a Kateřina Valková se pustily do tancování.

„Je to sranda. Je fajn ukázat dětem náš sport, anebo se o to pokusit. Ony ještě moc neumějí anglicky, ale já také tolik ne. Je legrační domlouvat se nohama rukama. Ale rozuměly jsme si,“ řekla blokařka Pavlína Šimáňová, která si s dětmi přehazovala míč přes síť nataženou mezi stromem a dopravní značkou. Přidaly se k ní mimo jiné i Eva Hodanová a Petra Kojdová.

Blokařka Ela Koulisiani si pochvalovala, že se děti vůbec nestyděly. „A líbilo se mi, jak byly kontaktní,“ podotkla.

„Je to tady super,“ dodala nahrávačka Kateřina Valková. „Doufám, že takové akce je přitáhnou k volejbalu. Je fajn setkat se s místními dětmi, ale i týmy, jako tomu bylo ještě před začátkem turnaje, kdy jsme si na večeři popovídaly s mladými volejbalistkami. To k tomu patří. A dnes navíc vyšlo počasí.“

Valková učila jednoho z capartů, jak správně odehrát míč prsty. Před tím si i zatancovala. Jak jí to šlo? „Všem nám to šlo skvěle. Bylo to báječné,“ smála se.

Česká nahrávačka Kateřina Valková ukazuje jednomu z hochů, jak by měl odehrát balon.

„Jmenuji se Andrea. A jak ty,“ ptala se anglicky jednoho z hochů kapitánka Kossányiová. Vedle stojící Ela Koulisiani jedné z dívek vysvětlovala, kde leží Česká republika.

„Dnes máme v uvozovkách volný tréninkový den, takže si holky mohly vyčistit hlavu a přijít na jiné myšlenky,“ ocenil setkání asistent reprezentačního trenéra Martin Hroch. „A bonusem je, že vyšlo počasí. Jsme tady deset dnů a holky zatím byly zavřené na hotelu, jezdily jen autobusem do haly a zpátky. Tady viděly malé děti.“

Jak vůbec k takovému setkání došlo?

„Šéfové FIVB (Mezinárodní volejbalové federace) si přáli, aby se každý tým, co hraje mistrovství světa, zapojil do tří akcí a setkal se s lokálním volejbalovým týmem a různými organizacemi. Jde o propojení vrcholového sportu s amatérským a s životem ve městě, kde během šampionátu družstva pobývají,“ řekl manažer českého národního družstva Miloslav Javůrek.

Reprezentantky si jeden den od volejbalu částečně odpočinuly, ale teď jim už jde do tuhého. Před sebou mají poslední dva duely ve skupině D – v pátek od 14.00 s Čínou a v sobotu od 18.00 s Kolumbií. Do 24 hodin může být jasno, zda ještě budou mít naději na postup do další fáze turnaje.