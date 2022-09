Mladá volejbalistka Blažková sbírá zkušenosti, aby nebyla „vyjančená“

Blažková získává volejbalové zkušenosti, ale do toho musí ještě do sešitu přepisovat učivo, které jí posílají spolužáci z gymnázia. „Nesmím nic zanedbat, protože příští rok maturuji,“ podotkla.

Teď však má v hlavě především jinou školu, tu volejbalovou... „Většina ostatních holek je oproti mně velice zkušená, ale pro mě je velká škola, že si tady s nimi mohu zahrát a zatrénovat,“ uvedla.

Do výběru trenéra Jannise Athanasopulose se dostala i pro to, že Veronika Trnková je po zranění zad a Magda Jehlářová musela odletět kvůli studiu do Spojených států. Obě přitom odehrály Evropskou ligu.

Lucie Blažková zatím v Arnhemu zasáhla do dvou duelů ve skupině, zahrála si proti elitním soupeřkám z Brazílie (1:3) a Japonska (0:3). Leč přednost na jejím postu dostávají Pavlína Šimáňová a Ela Koulisiani.

„Vím, že jsem tady jako třetí blokařka, ale všechno se může změnit,“ usmála se Blažková. „Ela a Pavlína předvádějí skvělé výkony. Není mezi námi nějaký boj o místo, ale zdravá konkurence. Vycházíme spolu a navzájem se podporujeme. Všechny holky jsou pořád ještě přede mnou. Spíše je sleduji a pozoruji, ale když příležitost dostanu, snažím se ukázat, co umím.“

Blokařka Lucie Blažková (číslo 26) se se svými spoluhráčkami raduje z bodu.

Co se snaží od starších spoluhráček odkoukat nejvíce? „Hlavně klid ve hře, protože ještě bývám hodně vystresovaná. Ale holky mi připomínají, co mám dělat,“ odpověděla Blažková. „Na to, abych v nároďáku hrála více, mám ještě docela čas.“

Pokud má Lucie Blažková říct nějaký svůj vzor, zmiňuje blokařku Veroniku Trnkovou. „Ale všeobecně všechny holky jsou pro mě vzorem – svým chováním i tím, jak hrají. Jsou skvělé. Jsem s nimi ráda,“ podotkla Blažková, kterou čeká druhá extraligová sezona v Dukle Liberec.

„Lucka je další v pořadí talentovaných blokařek, které se dostávají z mládežnických kategorií nahoru. O nominaci si řekla svým přístupem,“ řekl Martin Hroch, který je asistentem trenéra a mimo jiné má na starosti blokařky.

Lucie Blažková sleduje japonskou nahrávačku.

„Je super, že je tady nějaký blokař, a ještě s takovými zkušenostmi, který nám řekne své postřehy,“ pochvaluje si Blažková.

„Především se musí ohrát a získat více sebevědomí. Stejně jako Ela Koulisiani je i Lucka tady z toho všeho trochu vyjančená, protože by se dalo říct, že se dostala do ženské reprezentace z ničeho nic. Má to však odpracované,“ hodnotí Martin Hroch. „Musí si ještě prožít spoustu zápasů a rovněž atmosféru, jaká tady je, aby k tomu přistupovala jako zkušené blokařky.“

Hroch na Blažkové oceňuje, že dobře čte hru, má dobrý přesah na bloku a pevné ruce. „Servis jí také lítá dobře. Musí se trochu zlepšit v útoku. Jak Lucka, tak Kouli (Koulisiani) mají budoucnost před sebou. Stálo za to je na tuto akci vzít,“ dodal Martin Hroch.