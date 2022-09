České volejbalistky narazí na světovém šampionátu na vysokou čínskou zeď

Kossányiová: K velmocem jako je Brazílie a Čína máme pořád hodně daleko Když se české volejbalistky zúčastnily mistrovství světa v Japonsku v roce 2010, kapitánku nynějšího národního družstva Andreu Kossányiovou ani nenapadlo, že potrvá dvanáct let, než se Češky opět mezi elitu dostanou. „Je to hodně dlouho. Byla jsem ještě v juniorských kategoriích a vůbec mi neproletělo hlavou, že takovou dobu na šampionátu nebudeme,“ řekla Kossányiová, která před dvanácti roky byla v širším kádru trenéra Jiřího Šillera. Byla součástí týmu, připravovala se s ním, leč do tehdejší konečné dvanáctičlenné nominace se nevešla. Takže, jaké to je, být konečně na mistrovství světa? „Užívám si to,“ odpověděla smečařka. „Máme docela mladý tým. Každá z nás ale ví a uvědomuje si, co tady děláme, že jsme mezi nejlepšími dvaceti čtyřmi celky světa. A o to tady jde. Hrát volejbal a užít si to.“ A co ještě k tomu uspět? „Chtěly bychom...“ usmála se devětadvacetiletá rodačka z Příbrami. „Ale už postup ze skupiny by byl velký úspěch, i když po těch třech prohrách se nám vzdaluje. Hlavně musíme zůstat při sobě, nehádat se, jet pro každý bod. A hrát. Hrát náš volejbal. To je důležité.“ Naděje na přesun do Rotterdamu, kde budou týmy ze skupiny D od pondělka pokračovat ve druhé, osmifinálové fázi turnaje, měla vést přes výhry nad Argentinou a Kolumbií. Jenže s Argentinkami volejbalistky ve středu po velkém boji padly 1:3. Prohrály s nimi první z šesti vzájemných zápasů v historii. „Nevím, co se stalo, ale nešly nám koncovky setů. Musíme bojovat dál,“ burcuje Kossányiová jako správná kapitánka. „Teď nás čeká Čína, která bude hodně těžká. Porazila i Japonky, ale pak se může stát, že Kolumbie zdolá Argentinu a my Kolumbii, takže se vše zamotá. Můžeme ještě postoupit.“ Národní tým na stadionu GelreDome v nizozemském Arnhemu bude čelit Číňankám dnes od 14.00. Argentina s Kolumbií se utkají v 18.00. Pak budou mít Češky jasno, zda zítra od osmnácti hodin s Kolumbií budou mít oč hrát. Andreu Kossányiovou mrzí, že los šampionátu poslal český celek do Nizozemska a ne do některého z polských měst – Gdaňska, nebo Lodže, kde se dohrávají základní skupiny poté, co se na úvod šampionátu všechny celky představily v Arnhemu. „Polsko znám, umím jazyk, vím, kolik tam chodí lidí na volejbal. Haly jsou plné, atmosféra skvělá. Mohly jsme to zažít, i když neříkám, že v Nizozemí nic takového není. Ale v Polsku to pro mě mohlo být ještě intenzivnější,“ přiznala. Za polské kluby Wroclaw a Bielsko Bialou odehrála pět sezon. Nyní se stěhuje do rumunského celku Volei Alba-Blaj. „Mohla jsem v Polsku zůstat, měla jsem nabídky, ale rozhodla jsem se posunout dál. Možná i vyjít z mé komfortní zóny,“ uvedla. Na rumunském týmu jí hodně láká, že bude hrát Ligu mistryň. „Tu jsem před lety (ještě v Prostějově – pozn. red.) zažila, ale dlouho jsem ji už nehrála. K tomu jsem se v Polsku cítila trošku už jako doma. A tak zkusím něco jiného. A o něco výš. Co bude dál, zatím neřeším. Ve sportu nevíte, co bude za dva měsíce, natož za rok.“ Přesto, nač by v budoucnu mohla pomýšlet s volejbalovou reprezentací? „Volejbal v Česku se rozhodně zvedl, ale nejsme ještě tak daleko, abychom se porovnávaly s Čínou, Brazílií a dalšími velmocemi. Neříkám, že je to nemožné, ale je to stále hodně daleko.“