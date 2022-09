ONLINE: České volejbalistky usilují na MS v duelu s Argentinou o první výhru

Českému týmu patří v aktuálním žebříčku FIVB 18. místo, soupeř je na tom o pět pozic hůře.

Oba předchozí zápasy na šampionátu prohrál i jihoamerický celek, na rozdíl od toho českého navíc ještě v Nizozemsku nezískal ani set.

Argentina - Česko Utkání MS volejbalistek sledujte v podrobné online reportáži

České reprezentaci se to nečekaně povedlo v zahajovacím duelu proti stříbrným olympijským medailistkám z loňských her v Tokiu, ale Brazilkám podlehly 1:3. Proti pětinásobným asijským šampionkám z Japonska vyšly zcela naprázdno.

Kapitánka českého týmu Andrea Kossányiová na adresu Argentinek uvedla: „Jako Brazilky mají několik dobrých útočnic a vysoké blokařky. Ale my se musíme soustředit na naši hru, na náš volejbal a zahrát to, co s Brazílii (1:3), ne li lépe. Čapat je a zatlačit je útokem.“

Ve zbytku skupinových bojů se Češky utkají ještě s Čínou a Kolumbií. Do další fáze postoupí čtyři týmy.