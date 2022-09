Kouč chce slyšet řev a jekot. Pomáhá to v týmovosti, vědí volejbalistky

„Jedeme! Pojďme!“ povzbuzují se hráčky při cvičeních s balonem.

Blokařka Pavlína Šimáňová křičí, i když přebíhá mimo hřiště ze strany na stranu. „Pomáhá nám to v týmovosti, víme o sobě,“ podotkla Šimáňová.

„Když dostaneme balon, musíme pořád mluvit,“ řekla nahrávačka Kateřina Valková. „Musíme komunikovat, aby se trénink i více vyhecoval.“

Po volejbalistkách to vyžaduje jejich řecký trenér Giannis Athanasopoulos.

„Volejbal je kolektivní sport, takže komunikace by mezi námi měla být naprosto normální,“ upozornila libero Veronika Dostálová. „Giannis to po nás hodně chce. I na tréninku. Furt musíme mluvit.“

Řecký trenér Giannis Athanasopoulos na tréninku neustále s hráčkami komunikuje a prožívá každou akci.

A pokud některá z hráček mlčí?

„Přijde za ní a řekne: Ty jsi nemluvila, musíš více. Chce po nás, ať se neustále povzbuzujeme, abychom pořád křičely.“

Takže na tréninku to vypadá jako někde na trhu, kde se překřikují trhovkyně...

Všimne si vůbec kouč mezi čtrnácti neustále se hemžícími volejbalistkami, že některá z nich zrovna zmlkla?

„To jo, on moc dobře ví, která z nás mlčí,“ směje se Valková. „Moc šancí ošidit to nemáme.“

Nahrávačka potvrdila, že neustálá komunikace pomáhá v zápasech. „Samozřejmě občas je pro nás těžké říkat pořád to samé. Hledáte slova, ale určitě je to důležité, protože jak spolu nehrajeme celou sezonu, ale jen v národním týmu, tak i kvůli souhře potřebujeme vědět, která z nás balon vezme. Pomáhá nám to dostat se do rytmu,“ uvedla Kateřina Valková.

Nahrávačka Kateřina Valková obíhá hřiště za neustálého pokřiku.

K neustálému křiku na trénincích přispívá i to, že samotný kouč bez přestání hráčky povzbuzuje a celou dobu s nimi komunikuje. Běhá kolem hřiště i po něm a s napětím sleduje, jak volejbalistky pracují.

„Vždyť je to Řek. Je impulzivní, ale ne tak, že by na nás řval třeba: Tohle není možné... Že by nás deptal. Má vysoké nároky a i po nás chce, abychom to hecovaly,“ uvedla Veronika Dostálová.

„Giannis je možná o něco impulzivnější oproti našim trenérům, ale už tak nějak jsme si na sebe zvykli. Víme, co od něj čekat,“ usmála se Kateřina Valková.

S tím, že kouč vede tréninky v angličtině, hráčky žádný problém nemají.

„Sám je hodně komunikativní, takže i když má některá horší angličtinu, pomůžeme jí. Giannis se do nás snaží dostat co nejvíce volejbalového umu a k tomu má lidský přístup. Když něco potřebujete, můžete si s ním promluvit,“ dodala Veronika Dostálová.