Paradox plážového sportu? Světovému beachvolejbalu vládnou Seveřané

Skandinávské týmy, Norové Anders Mol a Christian Sörum a Švédové David Ahman a Jonatan Hellvig, vládnou světovému plážovému volejbalu. A potvrdili to tento měsíc na turnaji J&T Banka Ostrava Beach Pro v Dolních Vítkovicích. Norové tamější turnaj potřetí vyhráli. Mladí Švédové ovládli svou skupinu a nebýt Hellvigova zranění, mířili by do bojů o medaile.