A teď znovu na Nory. Perušiče a Schweinera v boji o finále čekají staří známí

Ve čtvrtfinále porazili Francouze Youssefa Kroua a Arnauda Gauthiera-Rata 2:0 (18, 12) a v nedělním semifinále se od 11.00 utkají se světovými jedničkami Nory Andersem Molem a Christianem Sörumem.

Druhou dvojici tvoří Katařané Cherif, Ahmed a Američané Partain, Benesh.

„Byl to extrémně náročný zápas. Mentálně i fyzicky,“ oddechl si David Schweiner po postupu. „Francouzi jsou nepříjemný tým. Byť nejsou tak fyzičtí, jsou šikovní a měli od začátku poměrně dobrý taktický plán. Ale my jsme ho měli mnohem lepší a díky němu jsme vyhráli.“

Dodal, že ve druhé sadě bylo vidět, že francouzskému polaři Gauthieru-Ratovi trochu došly síly. „A našemu rozhodně ne. Ten je nabitý i na zítřek,“ chválil Schweiner spoluhráče Perušiče.

Jaký byl váš taktický plán?

Perušič: Začít přes toho staršího, přes Youssefa Kroua, protože čísla ukazovala, že v prvním setu bývá slabší. S tím, že koncovky setů, zejména druhý, jsme chtěli hrát přes polaře Arnauda Gauthiera-Rata. To jsme dodrželi. Francouzi dobře podávali, zejména Gauthier-Rat, který nebyl pod tlakem. To hrálo roli ve druhém setu, kdy jsme se na něj zaměřili. Trochu mu došly síly a nemohl na nás vyvíjet tlak jako v první sadě.

Schweiner: Taky to bylo způsobené tím, že starší Francouz docela dobře ztrátoval, mladší podával. Jak jsme to změnili, přestal tlačit servis, ale Krou podával pořád stejně. Rozhodnutím zaměřit se více na francouzského polaře se utkání asi zlomilo.

V závěru utkání Gauthier-Rat po vzoru Carambuly podal vysoký balon, takzvaný skyball. A vyšlo mu to. Překvapil vás?

Schweiner: Spíše cílil na highligty turnaje (směje se). Ale docela mě překvapil. Vypadalo to, že míč poletí dva metry do autu, ale jak foukalo do kurtu, asi by klesl dovnitř, takže jsem ho zkusil vzít. Asi to bylo lepší, než aby spadl na písek.

V semifinále vás čekají Norové, s nimiž jste v Ostravě ztratili loňské finále, ale minule v Uberlandii jste je ve finále zdolali...

Perušič: Pro nás je dobré, že jsme si v Brazílii ověřili, že jsme schopni s nějakým vynikajícím výkonem je porazit. Bylo to vůbec poprvé po osmi porážkách. Bylo by krásné na to navázat. Bavíme se však o nejlepším... o jednom z nejlepších týmů, které kdy tento sport hrály. Není to tým, který bychom najednou měli porážet pravidelně, ale před takovou kulisou a na místě, kde se nám daří, kde hrajeme dobře, si podmínky na překvapení favoritů jsou.

Výborné zákroky v poli předváděl Ondřej Perušič v duelu s Francouzi.

Budete v přípravě na Nory čerpat z utkání v brazilské Uberlandii?

Perušič: My s nimi hráli tolikrát, že se vzájemně nemáme čím překvapit. V Brazílii rozhodlo, že jsme ve třetím setu hodně zariskovali. Jeden z důvodů, proč jsou Norové výjimeční je, že v důležitých okamžicích, koncovkách, jsou schopni hru ještě o úroveň zvýšit. Když budeme v těžké situaci, nemůžeme čekat, co předvedou, ale my se budeme muset snažit něco ukázat.

Zatím jste na turnaji neztratili ani set. Jste o to svěžejší?

Perušič: Mentálně už dlouho ne a fyzicky teď na konci turnaje bych také neřekl...

Schweiner: Po čtyřech náročných zápasech, byť to občas podle skóre nevypadá, unaveni jsme. Ale zdejší atmosféra, podpora diváků, vám nedovolí ani na chvíli něco vypustit. My máme baterky přednabité ještě v publiku.

Ondro, včera jste říkal, že nejlepší polař na světě je Švéd David Ahman. Proti Francouzům jste ukázal, že ho už doháníte, ne?

Perušič: Podle mě pořád platí, že David Ahman nejlepší polař světa. Dnes se mi zápas povedl, ale z toho se moc usuzovat nedá. Chtěl bych se zařadit do skupinky jeho pronásledovatelů, a to jenom, když mám den. Jinak mám pořád velké výkyvy.

Přesto, proti Francouzům jste předváděl parádní zákroky.

Perušič: To pro to, že David (1. června měl 29 let – pozn. red.) je teď o rok starší, takže na mě vyvíjí tlak, jako na toho mladšího, abych hýřil energií (směje se).

Naproti tomu za nejlepšího blokaře světa bývá označován Anders Mola. Davide, blížíte se mu?

Schweiner: Zdaleka ne. Teď mu tady na paty nešlape nikdo. Je Anders Mol a dlouho nic. Až pak je nějaká skupinka blokařů, jimž se občas daří méně, občas více. Kdyby tam zítra padlo víc bloků než se podaří jemu, znamenalo by to, že máme poměrně vysoké šance uspět. Nestěžoval bych si.