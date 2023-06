Perušič a Schweiner: Soupeřům zatleskáme a příště jim snad dáme na budku

„Aspoň, že ty porážky přišly až dneska. Být to ve skupině, nemuseli jsme se z ní dostat, což by v téhle konkurenci vzhledem k dalším turnajům mohl být problém,“ upozornil David Schweiner. „Důležité je, že si vezeme spoustu bodů do olympijské kvalifikace.“ Dodal, že je ale hodně mrzí, že publiku, svým trenérům, rodinám a kamarádům nenadělili medaili. V předešlých třech ročnících ostravského klání brali vždy stříbro.

S americkým týmem se utkali už ve skupině, a to ho porazili 2:0. Oba dosavadní vzájemné zápasy tak odehráli v Ostravě. „Jsou nově složený tým, který zatím na světovém okruhu nehrál. Tady byli poprvé v hlavní soutěži na tak velkém turnaji. A plně toho využili,“ uvedl Ondřej Perušič.

Připomněl, že Američané málem vypadli už v kvalifikaci, když Estonce Nölvaka s Tiisaarem porazili 2:1. „Odvraceli několik mečbolů, ale pak z nich spadl tlak, neměli co ztratit,“ podotkl Perušič. „Atmosféru centrkurtu si asi osahali ve skupině proti nám. Bylo vidět, že do zápasu nastoupili už lépe. My jsme první set nechali být a snažili se utkání dotáhnout do tie breaku, ale neproměnili jsme několik šancí, co jsme měli. Navíc nám jich dali podstatně méně než v tom prvním zápase.“

Reprezentanti zkoušeli změnit rytmus hry a k tomu v první sadě při podání Schweinera zůstal polař Perušič na bloku. „To děláme v rámci úspory sil, když vidíme, že set je už víceméně prohraný. Snažíme se něco změnit, ušetřit síly, soupeře trošku rozhodit,“ komentoval změnu postu David Perušič.

Schweiner odmítl, že by byli přemotivovaní a z toho pramenilo hodně chyb, které udělali především v samém začátku. „Spoustu chyb jsme udělali, jak na servisu, tak v útoku, dneska to nevyšlo. Spíš bych to ale připsal americkému servisu, zatlačili nás mnohem více. Začínalo to od našeho příjmu, načež jsme si hůř nahráli a ty auty, většina z nich, nebyly velké. Šlo o několik centimetrů. Doufám, že příště to třeba vezme lajnu,“ řekl David Schweiner.

Přihrávka Davida Schweinera.

Připustil, že jim už trošku došly síly, byť odehráli o tři zápasy méně než Američané. „Obzvlášť po náročném dopoledním semifinálovém boji s Nory,“ uvedl Schweiner. „Prostě zahráli líp. Zatleskáme jim a příště jim snad dáme na budku.“

Každopádně se shodli, že postup do semifinále není samozřejmostí. „Na téhle úrovni můžete dokráčet do semifinále stejně jako vypadnout ve skupině,“ řekl Perušič. „Vidíme, kolik týmů z nejlepší světové desítky se vůbec neprokousalo do play off. Pro nás bylo úžasné se popáté v řadě představit doma divákům na centrkurtu i v neděli.“

S úsměvem dodal, že se už děsí tiskové konference příští rok, před dalším ročníkem turnaje. „To pro to, jak velká budou od nás očekávání po těch pěti semifinálových účastech za sebou,“ vysvětlil. „Ale bolí, že jsme v neděli nedokázali ani jeden zápas vyhrát.“

Ondřej Perušič se raduje z uhraného bodu.

Co je čeká nyní?

„Dáme nohy nahoru a budeme ležet,“ žertoval David Schweiner. „Budeme mít asi jeden dva dny odpočinku a měli bychom s Jakubem Šépkou a Tomášem Semerádem vyrazit do Budapešti na první kolo týmové kontinentální kvalifikace na olympiádu,“ uvedl Ondřej Perušič.