Úžasné, pochvalují si týmy prostředí a atmosféru ostravského turnaje

„Zdejší atmosféra byla neuvěřitelná,“ pochvaloval si Francouz Youssef Krou, jenž s Arnaudem GauthieremRatem skončil ve čtvrtfinále po prohře s Ondřejem Perušičem a Davidem Schweinerem 0:2.

„Sice jsme prohráli, ale hrát proti domácím klukům na centrálním kurtu bylo naprosto skvělé. Jsem tady, tuším, potřetí a pokaždé, když hrají Češi, publikum stojí za svým týmem. Ale dokáže ocenit i soupeře.“

Krou dodal, že je moc rád, že se daří v Česku turnaj udržet. „Slyšel jsem, že loni nebylo dlouho jisté, zda se organizátorům podaří na něj sehnat peníze. Byla by škoda, kdyby se tady nehrálo, protože je to nejúžasnější prostor, kde jsem dosud hrál.“

Letos se Ostrava dostala mezi Dauhá, Uberlandii, Gstaad, Hamburk, Dubaj, Tepic, Montreal, Paříž a Sydney do desítky turnajů nejvyšší kategorie Elite 16 světové beachvolejbalové Tour.

„Bavili jsme se s delegátem Mezinárodní volejbalové federace, který byl u nás poprvé, a on říkal, že tady je něco, co nemají nikde na světě, co Ostravu odlišuje od jiných turnajů,“ uvedl Marek Tesař z pořádající agentury Raul.

Upozornil, že Ostrava je jedinečná ze tří důvodů.

„Výbornou atmosférou. Fanoušci nefandí jen českým týmům, ale všem. Dále fantastickým areálem pod vyhaslými vysokými pecemi v bývalém průmyslovém areálu a třetí je, že tady startují i špičkoví čeští hráči,“ uvedl Tesař.

„Všechno je tu skvělé,“ prohlásila Ana Patricia Silva, která s Dudou, vlastním jménem Eduardou Lisboa, v neděli turnaj vyhrála.

Loňské mistryně světa dojatě děkovaly fanouškům za výbornou atmosféru. Duda byla nadšená. „Mrzelo mě, že loni jsme tady vypadly už ve skupině, takže teď si to užívám,“ usmála se. „Moc mě těší, že jsme se sem vrátily v nejlepší formě.“

Brazilky boj o zlato zvládly, byť v semifinále se Švýcarkami Brunner a Hüberli i ve finále s Američankami Cannon a Sponcil ztratily první sadu. „To bylo tím, že oba celky výborně podávaly,“ podotkla Duda. „Ve druhém setu jsme se pokaždé dokázaly zkoncentrovat. Podstatné je, že mám vedle sebe tak skvělou hráčku, jakou je Ana Patricia. Jsem šťastná, že s ní můžu hrát, a obzvlášť tady v Ostravě, před tak úžasnými diváky.“

Duda už v Ostravě triumfovala v roce 2019, a to s Ágathou Bednarczuk. Tehdy ve finále porazily právě Anu Patricii s Rebeccou Silva.