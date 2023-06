Porážka s bezchybnými soupeři. Jsou hodní, ocenil světové jedničky Schweiner

„Tomu zápasu by slušelo spíše finále,“ ocenil Anders Mol protivníky.

„Oni jsou hodní. Jsme dobří kamarádi, poměrně často spolu trénujeme, takže kdyby něco takového neřekli před našim publikem, měli by to ve finále těžké,“ usmál se David Schweiner.

Dodal, že utkání bylo vyrovnané až do poloviny tie breaku. „To Norové ukázali svoje kvality.“

A jak čeští beachvolejbalisté řekli už dříve, znovu jejich protivníci potvrdili, že svou vysokou úroveň hry dokážou během utkání ještě navýšit a rozhodnout.

„Je to tak. V tie breaku opravdu nechybovali. Anders tam párkrát zablokoval, a to je pak těžké. Musíte podat stoprocentní výkon, abychom se jim vůbec mohli přiblížit. A možná je porazit,“ uvedl David Schweiner.

Před zápasem hovořil o tom, že budou mít naději na výhru i v případě, že Mola předčí v počtu bodů získaných blokem. V semifinále byl poměr 6:10 pro Nora.

„To utkání ale nebylo úplně o blocích,“ podotkl Schweiner. „Bylo spíše o ztrátě a my jsme se na tu naši poměrně dost nadřeli a občas jsme ji uhráli až napodruhé nebo napotřetí, kdežto Christian ve druhé půlce zápasu už ztrátoval napoprvé. A to je velká úleva. Tam trochu rozhodovaly i síly.“

K tomu byli Norové bezchybní. Kromě dvou zkažených podání snad jen dvakrát útočili do autu...

„Tím, že téměř nechybovali bylo utkání těžké i mentálně,“ prohlásil Ondřej Perušič. „Neustále nás dostávali pod tlak dobrým podáním. Ten mentální tlak byl velký, protože jsme věděli, že jakoukoliv chybu potrestají a my musíme předvést co nejlepší výkon. To se nám v prvním setu povedlo i s přispěním skvělé divácké kulisy.“

V utkání o třetí místo čeká české reprezentanty horší z dvojice Cherif, Ahmed a Partain, Benesh.

„Oba týmy známe, s oběma jsme hráli, takže se budeme snažit hlavně si odpočinout, protože času příliš není,“ uvedl Perušič. „Věřím, že pokud předvedeme dobrý výkon, když navážeme na ten s Nory, tak bychom měli sahat po bronzové medaili. A jestli to bude proti Katařanům, nebo Američanům, nechci předjímat.“