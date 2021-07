Wimbledonská party Plíškové byla žhavá. Jen konec chutnal trpce

1. kolo: Tamara Zidanšeková 7:5, 6:4

Těžký start turnaje proti semifinalistce Roland Garros, Plíšková navíc před Wimbledonem vyletěla z travnatých turnajů v Berlíně a Eastbourne v prvním kole.

V Londýně se na kurt dostala s denním zpožděním, které zavinil déšť, a začala vlažně - v první sadě proti Slovince ztrácela 2:5 a čelila i setbolu. Vývoj však zvrátila a ve druhém dějství už podávala nekompromisně.

Karolína Plíšková v prvním kole Wimbledonu.

„Servis pak byl super, podržel mě v důležitých okamžicích,“ libovala si osmadvacetiletá Češka. „Vytvářela jsem si tlak. Když to takhle půjde dál, budu spokojená.“



2. kolo: Donna Vekičová 6:2, 6:2

V nastoleném trendu česká tenistka skutečně pokračovala. Mezi duely 1. a 2. kola sice vinou zmíněného počasí neměla obvyklý den volna, přesto Chorvatku Vekičovou zničila.

Soupeřce nepovolila jediný brejkbol, předvedla sebejistý výkon. „Až na první horší game to pak bylo v podstatě bez chyby,“ libovala si.

„Hraju už delší dobu docela dobře, ale výsledky ne vždy odpovídají tomu, jak se cítím,“ narážela na nevýrazné výsledky před Londýnem. „Lidi hodnotí výsledek, ale tím si nenechávám zkazit pocit, jaký mám na kurtu.“

3. kolo: Tereza Martincová 6:3, 6:3

Ve Wimbledonu si psychickou, a tím pádem i herní pohodu udržovala Plíšková i nadále. Ve třetím kole se její obětí stala krajanka Martincová.

Karolína Plíšková v zápase třetího kola Wimbledonu

Plíšková opět výtečně podávala, v celém utkání přišla o jediný servis. Zvládla i maratonské gamy, v jednom z nich musela k udržení podání servírovat 18krát.



Postupem do osmifinále vyrovnala své wimbledonské maximum, načež v žertu prohlásila: „No, třeba se ve čtyřiceti dostanu do finále!“ To ještě nevěděla, že místo 11 let si počká jen osm dní.

Osmifinále: Ljudmila Samsonovová 6:2, 6:3

Už vítězstvím nad 22letou Ruskou zaznamenala Češka nejlepší výsledek na londýnském grandslamu. Znovu neztratila set, přišla o jediné podání.

„Jsem superšťastná, že jsem konečně i tady udělala čtvrtfinále. Jsem spokojená se svou hrou, všechny mé zdejší zápasy byly podobné a můj výkon solidní.“

Po osmifinále také poprvé přiznala, že jí trenér Sascha Bajin už před turnajem předpovídal úspěch. „Protože tréninky vypadaly fakt dobře,“ zdůvodnila.

Čtvrtfinále: Viktorija Golubicová 6:2, 6:2

Další suverénní smršť spustila Plíšková ve čtvrtfinále, proti Švýcarce si na přelomu setů podmanila sedm gamů v řadě.

Karolína Plíšková se raduje z vítězství ve čtvrtfinále Wimbledonu.

Byl její výkon dokonalý? „Řekněme skoro. Já na sobě vždycky najdu nějaké chyby. Ale hrála jsem přesně tak, jak jsem měla,“ radovala se.



Jediným zádrhelem pro Češku byly dvě chyby nohou při podání, na které ji upozornili rozhodčí, a pád na zrádném pažitu. Což však štěstí Plíškové rozhodně neumenšilo: „Připadám si trochu jako ve snu.“

Semifinále: Aryna Sabalenková 5:7, 6:4, 6:4

Jestliže až mezi poslední čtyřku přešla přes žebříčkově hůře postavené sokyně, v semifinále favoritkou nebyla. Střetla se totiž s turnajovou dvojkou Arynou Sabalenkovou.

V první sadě promarnila Plíšková osm brejkbolů, při setbolu soupeřky kapitulovala dvojchybou a v turnaji poprvé poznala, jaké to je ztratit set.

Bolavé klopýtnutí ji však nepoložilo. Plíšková v dalším průběhu deptala soupeřku nelítostným podáním a agresivní hrou, duel se jí podařilo zvrátit.

„Asi na minutu jsem měla chuť se vším seknout. Musela jsem zůstat trpělivá, což je náročné. Zvlášť pro mě,“ přiblížila, jak se zmátořila. „Dokázala jsem si, že nejsem odepsaná, jak si hodně lidí myslelo. Leckdo říkal, že je se mnou konec. Já ne. Ani na vteřinu mě to nenapadlo.“

Finále: Ashleigh Bartyová 3:6, 7:6, 3:6

Utkání z ochozů zaplněného centrkurtu sledovali herec Tom Cruise, tenisové legendy Billie Jean Kingová a Martina Navrátilová či princ William s chotí Kate.

A všichni se náramně bavili, v dramatické bitvě o trofej se totiž střetly tenistky s nejlepší wimbledonskou formou. Utkání podle toho vypadalo, po nervózním úvodu se soupeřky honily na kurtu pestrými fintami.

Konzistentnější, a tím pádem i šťastnější, vyšla ze zápasu Bartyová, která ustála vzepětí Plíškové ve druhém setu, zkraje třetího ji připravila o servis a dovedla utkání k prvnímu wimbledonskému titulu kariéry.



Obě aktérky skončily po utkání v slzách, zatímco Australanka se radovala, Češka se při děkovné řeči neubránila smutnému dojetí. „Nikdy nebrečím, ale teď...“ přerušila tenistka svůj proslov.

„Bojovala jsem, abych jí to znepříjemnila, ale hrála příliš dobře, gratuluji.“