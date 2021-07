Delší dobu hraju dobře, ale lidé hodnotí jen výsledky, říká Plíšková

Během zápasu jste vypadala hodně uvolněná.

Hodně, takový zápas jsem dlouho neměla. Až na první horší game to pak bylo v podstatě bez chyby. Měla jsem i pár šancí, aby to bylo ještě snazší, ale ona je dobrá hráčka, ve druhém setu proti brejkbolům zahrála dobře.

Udělala jste jen sedm chyb, i to je potvrzení, že se cítíte dobře?

Asi jo. Vlastně hraji delší dobu docela dobře, ale výsledky ne vždy odpovídají tomu, jak se cítím. Lidi hodnotí výsledek, ale tím si nenechávám zkazit vnitřní pocit, jaký mám na kurtu. V posledních týdnech i v Paříži to bylo dobré, ale ne vždy se podaří vyhrát.

ZPRAVODAJSTVÍ Ve Wimbledonu zvítězilo šest tenistek, bude derby

Jaký podíl má na vašich výkonech podání?

Servis je základ mojí hry. I bez něj to jde, ale to pak musím přidat něco navíc, třeba return. Ale když funguje servis, hraje se snáz. Když bude fungovat i dál, tak na holky vytvářím tlak.

Váš zápas figuroval v rozpisu kurtu jako poslední. Věřila jste, že jej stihnete odehrát?

Popravdě jsem nevěřila. Původně jsme měly hrát na osmnáctce, ale tam byl hned první set 7:6, tak jsem si říkala, že to je průšvih a že to na tenhle kurt nevypadá.

A tak jste nakonec hrála na devítce.

To byla škoda, osmnáctka je lepší kurt než tyhle menší. Z každé strany kolem tam je zápas, ale nestěžuji si, když jsem tam vyhrála.

Na letošním Wimbledonu jste zvítězila podruhé.

Je to super, jsem ráda, že jsem ve třetím kole. Ale nechci se uspokojit, že jsem hrála dvakrát dobře a porazila dobré holky.

ROZHOVOR Jak se Martincová těší na Plíškovou

O osmifinále si zahrajete proti Tereze Martincové, jaký zápas čekáte?

Teď se jí daří, je na vlně a proti mně nemá vůbec co ztratit. Je bojovná, nedá míč zadarmo, musím být od prvního do posledního míče připravena, nečekat na její chyby a uhrát si to sama. Když budu hrát dobře, není co vymýšlet. Ale bude to těžké, i na US Open to byl docela těžký zápas (před dvěma roky v New Yorku vyhrála Plíšková dvakrát 7:6).

Na loňských exhibičních turnajích jste spolu hrály v týmu, jak se znáte?

Teďka se bavíme, ale do té doby skoro vůbec. Známe se ze Štvanice, je mladší než my. Ségra se s ní bavila o něco víc, já až teď po exhibicích, které nás daly dohromady. Teď se víc bavíme, když se potkáme. Je to fajn holka a nebojím se, že by bylo nějaký drama. Alespoň ne z mojí strany.