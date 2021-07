Jasný aut, pomohlo až jestřábí oko. Brutálně se mi ulevilo, líčí Martincová

„Tímhle pro mě turnaj nekončí,“ vyhlíží boj o osmifinále proti Karolíně Plíškové.

Dostaveníčko s hvězdnou krajankou si Martincová vysloužila výhrou 6:3 a 7:6 nad Argentinkou Podoroskou, semifinalistkou loňského Roland Garros.

Ve druhém setu do tiebreaku jít nemusela, za stavu 5:4 podávala na vítězství. Jenže příležitost nevyužila, načež si ve zkrácené hře prošla pekelně nepříjemnou chvílí. Za stavu 5:5 viděla, že míč od soupeřky dopadl jasně do zámezí, jenže rozhodčí aut nezahlásili.

Česká tenistka se domnívala, že už vyčerpala všechny možnosti využít jestřábí oko, opomněla, že pro tiebreak se jedna šance přičítá.

„Brutálně se mi ulevilo,“ líčila Martincová pocit ze zjištění, že chybný verdikt čárového může opravit.

Co jste v tu chvíli prožívala?

Bylo to strašné. Uvědomila jsem si, že to byl jasný aut, fakt vedle. A říkala jsem si: „Já už vlastně nemám challenge, to se přece nemůže stát!“ A najednou koukám na rozhodčí a ona jako že jo, že si beru jestřábí oko. Pak mi bliklo, že mi jednoho jestřába na tiebreak přidali.

Tereza Martincová servíruje ve Wimbledonu.

Ale muselo vám pořádně zatrnout.

Kdyby se stalo, že už bych jestřába neměla, tak bych se z toho těžce dostávala. Byl to obrovský aut, dvacet centimetrů vedle a od rozhodčích bylo úplné ticho. Kdybych výrok neopravila jestřábem, tak nevím, jestli bych vyhrála. Jsem moc ráda, že jsem nakonec toho jestřába vůbec měla.

Vypjatých situací jste přestála více, jak byl zápas psychicky náročný?

Určitě dost. Musím přiznat, že hra soupeřky mi vůbec nevyhovovala. Už od začátku jsem s tím dost bojovala, protože ona není typická travařka. I když jsem urvala set a vedla, stále jsem se necítila. Ale to je normální, není možné se při zápase pořád cítit dobře.

Čím vás Argentinka nejvíc trápila?

Když jí teklo do bot, začala hrát neskutečně. Na své poměry i hodně riskovala a nebála se do toho jít. Začala hrát opravdu slušně. Já jsem věřila, že když budu trpělivá, vybojuji si to zpátky. Nepřipouštěla jsem si, že by se to nepovedlo. Pak jsem ani nevěděla, jaké je skóre. Koukala jsem na tabuli, kolik to vlastně je. A nakonec se mi povedlo vyhrát.

A poprvé v kariéře jste postoupila do třetího kola grandslamu.

Mám obrovskou radost, ale stále hraju. Jsem typ, že sice mám radost, ale kdybych byla nadšená, bylo by to unáhlené. Snažím se vyhrát každý zápas, tímhle pro mě turnaj nekončí. Samozřejmě si uvědomuji, že jsem ve třetím kole, ale není to tak, že bych měla splněno. Jsem stále při zemi.

O osmifinále si zahrajete s Karolínou Plíškovou, co o ní povíte?

Tuhle otázku jsem čekala (smích). Co se dá dělat, nás Češek je hodně, jsem ráda, že to nepřišlo dřív. Dovolím si říct, že s Kájou se máme rády. Je neskutečná hráčka, má obrovské kvality, myslím, že teď hraje opravdu výborně. Ale já budu řešit jen to, abych předvedla svůj nejlepší výkon.

Jaký máte vztah k zápasům proti krajankám?

Nemám z nich radost. Nechci říkat, že už jsme na to zvyklé, na to si asi zvyknout úplně nemůžete, ale děje se to poměrně často. Za sebe si dovolím říct, že to není nic příjemného, někomu to možná nevadí. Jediné pozitivum je, že jedna Češka půjde dál.