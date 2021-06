Teď, nebo nikdy. Kristýna Plíšková přemohla prohry i nečekanou sokyni

Plíšková šla do utkání s nelichotivou šňůrou jedenácti porážek v hlavní soutěži podniků WTA za sebou. Letos vyhrála jen tři zápasy v kvalifikaci na březnový turnaj v Dauhá, předtím uspěla loni na konci září.

Proto doufá, že vydřeným obratem nad Sharmaovou vykročí k lepšímu: „Myslím, že mi to může pomoct. Tenis je hodně o psychice, a jelikož jsem letos moc zápasů nevyhrála, tak s tím na kurtu bojuji.“

ZPRAVODAJSTVÍ Kristýna Plíšková i Muchová vstup do Wimbledonu zvládly

Rovněž do 1. kola travnatého grandslamu vstoupila bázlivě, last minute změna soupeřky jí na pohodě také nepřidala. Za vyhecovanou Sharmaovou od prvních míčů zaostávala v aktivitě i nasazení.

„Celý zápas jsem prohrávala, nemohla jsem se do toho dostat,“ připomněla Plíšková, že ve druhé i třetí sadě ztrácela 2:4.

V koncovkách obou setů však chytře zužitkovala bázeň Australanky z blízkosti vítězství, a trpělivější hrou skóre otočila.

„Pořád prohrávám, ale v tréninku hraji dobře. Jsem ráda, že se to trošku přehouplo na moji stranu. Ona znervózněla a já vybojovala spoustu míčů.“

Nicméně stín další porážky se nad ní po celý zápas varovně vznášel: „Už jsem si říkala, že jestli nevyhraji teď, tak už nikdy.“

Kristýna Plíšková v prvním kole Wimbledonu.

Období neúspěchů prolomila symbolicky ve Wimbledonu, odkud má dosavadní grandslamové maximum, v roce 2015 zde hrála třetí kolo.



„Cítím se tady dobře, ale výsledky bych čekala lepší. Jenže levoruký servis už tolik nefunguje, kurty nejsou tak rychlé a skáče to nízko, což je pro mě horší,“ vysvětluje, proč agresivním stylem tolik neboduje.

Navíc se na jaře musela z kurtů stáhnout, od konce března do poloviny května absentovala kvůli bolavému ramenu. Před měsícem v Paříži přiblížila, že vyšetření jí na bolavém místě objevilo prasklinu a jednou z variant byla i operace.

Wimbledon příloha iDNES.cz

„Ale teď už je to na dobré cestě, jen musím pořád cvičit, nemůžu si dělat co chci jako dřív,“ prozradila 29letá Plíšková nyní v Londýně.

„Pořád jsem si říkala, že nepůjdu na operaci, že bych po ní byla půl roku doma, což jsem si nedovedla představit, ale snad je to pryč. V hlavě se mi honí spoustu myšlenek, už mi není mi dvacet a zase se do toho vracet… Jsem ráda, že se všechno oddálilo.“

Ráda by do co nejzazšího termínu posunula i svůj odjezd z Wimbledonu, ve druhém kole ji však čeká zvučná soupeřka: Ruska Pavljučenkovová, finalistka nedávného Roland Garros.

„Když budu schopná hrát jako v tréninku, tak na trávě můžu hrát s kýmkoli,“ věří Plíšková. „Ona hraje skvěle, určitě si dost věří. Hrála jsem s ní letos v Dauhá, kde hrála skvěle. Nejsem favoritka, což je dobré, půjdu do zápasu s nulovým očekáváním a můžu jenom překvapit.“