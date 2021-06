Plíšková opustila Top 10. Wimbledon začala slibně: Náš vztah se může zlepšit

Z elitní desítky žebříčku WTA si skoro na pět let udělala obývák. Uvelebila se v ní v září 2016 a opustila ji až tento týden. Potoky slz se však z jejích očí neřinou. „Popravdě to pro mě skoro nic neznamená,“ pravila v Londýně při videotiskovce s českými reportéry. „Myslím, že jsem v Top 10 vydržela hodně dlouho. Ale vždycky jsem víc řešila výsledky než ranking.“

Úterní skóre ji muselo potěšit. Nedávnou semifinalistku Roland Garros zdolala 7:5, 6:4. První sadu otočila z 2:5, odvrátila setbol. Nasázela deset es. V řadě pohledných výměn se odvázala a rázně je zakončila.



„Poslední dobou mi nejdou začátky, za což asi může nervozita,“ konstatovala. „Postupně se v zápase cítím čím dál líp. I když si dneska soupeřka věřila, ve druhém setu už jsem měla navrch a vybírala si, co zahraju.“

Ve druhém gamu stihla Plíšková napáchat čtyři dvojchyby, nicméně poté se při podání srovnala.

„Servis už pak byl super, podržel mě v důležitých okamžicích,“ libovala si osmadvacetiletá Češka. „Vytvářela jsem si tlak. Když to takhle půjde dál, budu spokojená.“

Že by se v jejím srdci pomalu klubala určitá náklonnost k jedinému ze čtyř grandslamů, na němž se dosud nepodívala ani do čtvrtfinále? „Tak to zatím určitě ne,“ prohlásila s úsměvem. „Na něco takového je ještě dost brzo. Nestačí se dostat jen do druhého kola, už jsem tu byla ve čtvrtém. Teprve uvidíme, jestli se můj vztah k Wimbledonu zlepší.“



Spoustu let si pronajímala některý z domků na jihozápadním okraji Londýna. Zvala do něj příbuzné, přátele a členy týmu. „Vařili jsme si a procházeli se po Wimbledon Village,“ vzpomíná.

Letošní klání spoutávají proticovidová omezení. Všichni jeho účastníci bydlí v hotelu. Špacírování je zakázáno.

„Trochu mě štve, že jsme v bublině, ale už jsem si zvykla. Stejně trávíme většinu času na tenise.“ „Hotel je obrovský, se všemi možnými službami a řadou restaurací, takže se nemáme špatně.“



„Naštěstí smějí do areálu fanoušci, turnaj má atmosféru. Bez lidí by to byla hrůza.“

Za výkon, jímž vyřadila Zidanšekovou, si od diváků vysloužila potlesk. Nechala zapomenout na časné porážky na předchozích štacích v Berlíně a Eastbourne. Zůstává ovšem ve střehu. Podobně jako na Roland Garros se taky na Wimbledonu záhy střetne s dobrou známou Donnou Vekičovou, s níž má tuze příznivou vzájemnou bilanci 4:0.

„Čekám těžší práci než na antuce,“ přemítala Plíšková. „Po operaci kolena do balonů fakt mega střílí, čemuž se na trávě hůř čelí. Ale zase na ní víc píše servis, takže Vekičová určitě je k poražení. Mohl by to být dobrý zápas.“