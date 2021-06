ONLINE: Ve Wimbledonu hrají Plíšková a Martincová, Krejčíkovou čeká debut

Karolína Plíšková je s číslem osm nejvýše nasazenou Češkou na turnaji. Původně měla své účinkování ve Wimbledonu zahájit už v pondělí, pořadatelé však její zápas přeložili kvůli dešti.

Zkušená tenistka zatím marně usiluje o grandslamový triumf a pravdou je, že v Londýně se jí daří z turnajů velké čtyřky nejméně. Nejdál zde došla do osmifinále v letech 2018 a 2019. Podaří se to letos změnit?

Příprava na trávě se Plíškové výsledkově příliš nevydařila, prohrála totiž oba zápasy, do nichž nastoupila. Na úvod Wimbledonu Češka hraje proti Tamaře Zidanšekové, se kterou se dosud neutkala. Mladá Slovinka nedávno na Roland Garros zaujala postupem do semifinále.

Vyrovná Martincová grandslamové maximum?

Také Tereza Martincová jde vzhledem k počasí do akce o den později. Na nedávném Roland Garros postoupila poprvé v kariéře do druhého kola grandslamového turnaje a stejný počin se pokusí minimálně zopakovat nyní v Londýně.

Los turnaje však Češce přiřkl náročnou soupeřku - Američanku Alison Riskeovou, toho času 29. hráčku světového žebříčku.

Půjde o druhé vzájemné utkání obou tenistek. To první se uskutečnilo před pěti lety v Eastbourne, z výhry se tehdy radovala Američanka. Sebedůvěru by Martincové mohla dodat solidní forma, na trávě letos Češka vyhrála šest zápasů z osmi.



Bouzková dokončí rozehraný zápas

Na rozdíl od Plíškové s Martincovou stihla Marie Bouzková své pondělní utkání alespoň rozehrát, také ona se ale na kurt postaví i dnes. Rozhodčí duel proti Věře Zvonarevové z Ruska přerušili kvůli tmě za stavu 5:7 a 2:2.

Mladá Češka startuje v Londýně podruhé v kariéře. V předloňské premiéře to dotáhla do druhého kola, nyní má ale k postupu dál než soupeřka, i když proti Zvonarevové v pondělí držela krok.



Na trávě letos Bouzková odehrála čtyři zápasy s vyrovnanou bilancí 2-2. S Ruskou se dosud v kariéře potkala jednou - v roce 2018 v Playfordu jí pomohla k vítězství skreč soupeřky.

Wimbledonská premiéra Krejčíkové

Na londýnské trávě Barbora Krejčíková v roce 2018 získala - společně s Kateřinou Siniakovou - titul ve čtyřhře, dvouhru si však v hlavní soutěži na Wimbledonu dosud nezkusila. Šampionku z nedávného Roland Garros tak dneska čeká zajímavý debut.

Po úspěchu v Paříži česká tenistka odpočívala, na trávě tedy letos nestihla odehrát ani jeden zápas. V úvodním kole se utká s 18letou Dánkou Clarou Tausonovou, půjde o první vzájemný zápas obou hráček.



Vondroušová se na trávě hledá

Na závěr hracího programu by měla přijít řada i na Markétu Vondroušovou, která dosud na Wimbledonu nikdy nepřešla přes první kolo. Nyní má před sebou čtvrtý pokus.

Češku rozhodně nečeká snadná práce, její soupeřkou bude 25. hráčka světového žebříčku Anett Kontaveitová.

Proti Estonce hrála Vondroušová, jež má letos na trávě bilanci 0-2, dosud jednou. A jediný vzájemný zápas před čtyřmi lety v Bielu zvládla. Co letos?



Siniaková se utká s Číňankou Wang Ja-fan

Poslední českou tenistkou, na kterou by se mělo v úterý dostat, bude Kateřina Siniaková. Ta před třemi lety triumfovala ve wimbledonské čtyřhře ve dvojici s Barborou Krejčíkovou, v singlu jsou jejím dosavadním maximem třetí kola z let 2016 a 2018.

Původně měla Češka vyzvat Johannu Kontaovou, domácí hráčku však do turnaje nepustí nařízená karanténa. Do cesty se proto Siniakové postaví Číňanka Wang Ja-fan - soupeřka, kterou už dvakrát v kariéře porazila.



Příprava na trávě se české tenistce vydařila, na turnaji v německém Bad Homburgu se prodrala až do finále, kde podlehla domácí Kerberové.

Wimbledon začíná pro Federera

Do turnaje dnes vstoupí další tenisté, u nichž se předpokládá, že by mohli dojít daleko. Zápasový program na centrálním dvorci zahájí ve 14:30 světová jednička z Austrálie Ashleigh Bartyová, a to duelem proti Španělce Carle Suárezové.

Večer se na témže místě utkají zkušená Serena Williamsová ze Spojených států a Běloruska Aljaksandra Sasnovičová.

Na londýnskou trávu se poprvé postaví také osminásobný wimbledonský šampion Roger Federer ze Švýcarska. Předloňského finalistu v prvním kole čeká Francouz Adrian Mannarino.

Německý tenista Alexander Zverev se v kariéře dokázal prodrat mezi nejlepší čtyři na všech grandslamech vyjma Wimbledonu. Nyní má šanci si londýnský podnik do úspěšné statistiky doplnit, na úvod se mu postaví Nizozemec Tallon Griekspoor.