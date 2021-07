ONLINE: Bartyová v boji o finále vede nad Kerberovou, chystá se Plíšková

Světová jednička proti vítězce turnaje z roku 2018.

O první místo ve wimbledonském finále soupeří Ashleigh Bartyová a Angelique Kerberová, na trávě se potkávají poprvé, poslední tři vzájemné duely pro sebe jasně získala Němka.

Semifinále Wimbledonu sledujeme v podrobné reportáži.

Bartyová je v semifinále londýnského grandslamu poprvé, před letoškem se dostala maximálně mezi šestnáctku. V turnaji dosud ztratila jediný set hned v prvním kole, ve třetím vyřadila Kateřinu Siniakovou, v dalším zápase si poradila s Barborou Krejčíkovou.



Rovněž Kerberová při cestě Wimbledonem překonala českou překážku, ve čtvrtfinále přehrála Karolínu Muchovou.

Předtím zkrotila i mladou Američanku Gauffovou, do Londýna navíc přijela povzbuzena titulem z turnaje v Bad Homburgu.

Levoruká Němka má z All England Clubu kromě tří let staré trofeje také finále (2016) a semifinále (2012). Pro další účast v bitvě o grandslamový vavřín musí překonat o osm let mladší Australanku.

Plíšková nastoupí proti ranařce Sabalenkové

Druhou semifinálovou dvojici tvoří Karolína Plíšková a Aryna Sabalenková, jejichž duel figuruje v programu centrálního dvorce hned po australsko-německém souboji.



Pro obě sokyně půjde o premiérové semifinále Wimbledonu, ve vzájemné bilanci vede Běloruska, jež Češku udolala před třemi lety na tvrdém povrchu i na trávě.

Semifinále, které začne zhruba v 16:30, budeme sledovat.

„Očekávám pořádnou bitvu,“ předpovídá Plíšková. „Dává ohromné rány ze servisu i při výměnách, nebude čas na velké přemýšlení nad taktikou. Ale taky mám zbraně, které jí mohou škodit.“



Turnajová osmička v Londýně dosud neztratila jediný set, v pěti zápasech přišla jen o tři servisy. Ve čtvrtfinále vypráskala Švýcarku Golubicovou dvakrát 6:2.

Sabalenková naposledy zdolala Tunisanku Džabúrovou, předtím po třech setech Kazašku Rybakinovou.

Proti Plíškové rozhodně nečeká lehké pořízení. „Je skvělá hráčka, dobře se teď hýbe,“ všímá si Sabalenková kvalit české protivnice.

„Míč trefuje velmi solidně a dobře podává. Bude to těžký zápas, ale opravdu se na něj těším. Udělám všechno pro to, abych vyhrála.“