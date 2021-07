Tygřice Sabalenková cení zuby na Plíškovou: Pro vítězství udělám vše

Zatímco česká tenistka do grandslamového semifinále půjde počtvrté, Sabalenková se ve Wimbledonu vydala do dosud neprobádaného území.

I když na okruhu řádila jako tygřice, třeba na přelomu loňské a letošní sezony si hýčkala sérii patnácti vítězství a tří titulů za sebou, při vstupu na nejhonosnější akce zkrotla v neškodnou kočku.

„Na grandslamech jsem se nedokázala vyrovnat s tlakem a všemi ostatními emocemi. Po každém turnaji jsem byla zklamaná, že se mi to zase nepovedlo,“ přibližuje své strádání.

Trudným obdobím si Běloruska procházela dlouho, bránu osmifinále prolomila až při patnáctém pokusu.

Přitom už od října 2018 se stabilně pohybuje na hraně první desítky žebříčku, momentálně je čtvrtá.

Až vytrvalá spolupráce s psychologem a přesvědčování vlastní hlavy vyvedly Sabalenkovou z pomyslné klece. Aby Běloruska vnitřní pochybovače umlčela, zvolila nezvyklou strategii.

„Nesnažila jsem se vsugerovat si, že nehraji grandslam, protože když se na něco snažíte nemyslet, myslíte na to mnohem víc,“ vysvětluje. „Takže jsem situaci, že jsem na grandslamech pod tlakem, přijala. Zdá se to jako snadná věc, ale opravdu ji udělat není lehké.“

K dosažení pohody přímo na kurtu nabádá sama sebe ke správnému dýchání a bojovnému přístupu. Ujišťuje se, že má schopnosti k tomu, aby překážku zvládla.

„Pomáhá mi soustředění se na správné věci, pracovala jsem na tom a jsem opravdu šťastná, že to teď funguje.“



S tímto nastavením v londýnském osmifinále po třísetové řeži přemohla Kazašku Rybakinovou, načež vykládala: „Jsem opravdu šťastná, že jsem zbořila tu zeď. Když jsem v posledním gamu vedla 30:0, skoro jsem začala brečet. Cítila jsem, že všechno jde dobře.“

Přehnané nadšení ale rychle zadržela, uvědomila si totiž, že ve čtvrtfinále nečeká na tygřici nejcennější kořist.

„Proto jsem se zhluboka nadechla a radši se usmívala.“

Podobně se radovala i po dalším mači, v němž si ve dvou setech poradila s Tunisankou Džabúrovou. Žádný respekt z prvního grandslamového čtvrtfinále jí nepřekážel.

„Jen jsem si užívala atmosféru a svou hru.“

O postup do finále se ve čtvrtek pozdě odpoledne utká s Plíškovou, s níž ji pojí agresivní styl i tetování.

„Je skvělá hráčka, dobře se teď hýbe,“ všímá si Sabalenková. „Míč trefuje velmi solidně a dobře podává. Bude to těžký zápas, ale opravdu se na něj těším. Udělám všechno, abych vyhrála.“

O tygrech se mi zdá, tak si pořídím vlastního

K tenisu přivedl malou Arynu otec Sergej, bývalý hokejista. „Někam jsme spolu jeli autem a táta zahlédl tenisové kurty. Tak mě na ně vzal a mně se tam moc líbilo,“ popisovala začátky kariéry.

Otec na její sportovní úsilí dohlížel, sledoval proměnu neznámé juniorky v prvotřídní hvězdu mezi dospělými. Grandslamového průlomu dcery se však nedočkal, v listopadu 2019 nečekaně zemřel.

Plíšková vs. Sabalenková Semifinále budeme ve čtvrtek zhruba od 16:30 sledovat.

„Uvědomila jsem si, že v životě je tolik věcí, s nimiž si musíte dělat starosti, a tenis je jen malá část života,“ přemítala tehdy Sabalenková. „Táta chtěl, abych byla světovou jedničkou, bojuji i za něj.“

Zarputilý přístup symbolizuje také její tetování na vnitřní straně levého předloktí, odkud se na zvědavce šklebí velká tygří tvář.

Když popisovala, proč si zvíře nechala na těle zvěčnit, vytasila zajímavou příhodu. „O tetováních a tygrech se mi zdálo. Dělo se mi to tři týdny v kuse, tak jsem se jednoho dne vzbudila a řekla jsem si, že si teda nechám udělat tetování s tygrem.“

„Jenže jak jsem pak seděla na židli, tak jsem si říkala: Opravdu to dělám? Moje první reakce pak byla, jestli to ještě nemůžou sundat. Ale teď už jsem si zvykla a opravdu se mi to líbí. Je to mou součástí.“

V pomoc tygra bude doufat i při konfrontaci s Plíškovou, jejíž levačku zase zdobí maorské symboly.

Čí kresby se ukážou jako mocnější?