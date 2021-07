Plíšková: Nejsem odepsaná. Není se mnou konec. Ani na vteřinu mě to nenapadlo

„Pořád tomu nemůžu uvěřit. Před turnajem jsem se toužila dostat do druhého týdne. Ani mě nenapadlo, že bych mohla hrát o titul,“ řekla na videotiskovce po triumfu nad Arynou Sabalenkovou 5:7, 6:4, 6:4.

Jak jste nesla ztrátu první sady po vlastní dvojchybě?

Byla jsem hodně naštvaná, protože jsem předtím měla tolik šancí! Navíc jsem ještě před tím deblem nedala dva lehké údery. Asi na minutu jsem měla chuť se vším seknout. Musela jsem zůstat trpělivá, což je náročné. Zvlášť pro mě.

Kouč Sascha Bajin vás povzbuzoval navzdory horším výsledkům v úvodu sezony. Byl po utkání dojatý?

Myslím si, že na mě byl pyšný. Povídal mi: „Vidíš, jsi ve finále, jak jsem předpovídal.“ Neztratil víru v moje schopnosti. Měl radost, že jsem to zvládla, i když mi jeden set tak blbě utekl.

Co vás rozesmálo před servisem při mečbolu?

No ten nadhoz. Byl tak šílený, že mě to pobavilo. Musela jsem míč chytit. Prala jsem se s nervozitou. Naštěstí úspěšně.

Jak se vyvíjí váš vztah k Wimbledonu? Už ho máte ráda?

Ne, ještě ne. (směje se) Ale náš vztah se zase o maličko zlepšil.

Překvapila jste něčím sama sebe při nečekaném tažení do finále?

Dokázala jsem si, že nejsem odepsaná, jak si hodně lidí myslelo. Leckdo říkal, že je se mnou konec. Já ne. Ani na vteřinu mě to nenapadlo.

O grandslamovou trofej se utkáte podruhé, na US Open 2016 jste podlehla Němce Kerberové. Čeká vás světová jednička Bartyová. Co vy na to?

Nemohla jsem si přát nic lepšího. Ve finále přece chcete narazit na nejlepší hráčku. Jejímu stylu se hodně těžko čelí, zvlášť na trávě. Ona sice už má titul z Roland Garros, ale ve finále Wimbledonu je taky poprvé. Obě máme šanci. Snad to bude dobrý zápas.