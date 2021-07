POHLED: Wimbledonské poselství Plíškové? Nepřestávejte doufat. Nikdy!

Kouč Sascha Bajin na páteční videotiskovce správně odhadl, že Plíšková v utkání s Ashleigh Bartyovou především potřebuje odolat nervozitě. Prohlásil též, že musí důvěřovat svým zbraním. A myslel především servis.

Jenže česká tenistka si na vyprodaném centrkurtu v úvodu možná nejdůležitějšího mače v kariéře připadala jako ve strašlivém snu.

První bod získala až za stavu 0:3, 0-30. Vzápětí odevzdala podání dvojchybou a ztrácela 0:4.

Ocitla se na prahu kolosální ostudy, není snadné si představit, jaké myšlenky se jí proháněly hlavou. Někdo by raději utekl do šatny, do hotelu, na letiště...

Úplně jiná hráčka

Dívali se na ni tenisové legendy, britský princ William s chotí Kate či herecký fenomén Tom Cruise. A ona v partii se světovou jedničkou zoufale tápala. Takhle si své druhé grandslamové finále v životě nepředstavovala.

Tvrdohlavá žena se ovšem nepoddala osudu. Snížila na 3:5. První set už nedohnala, ve druhém ovšem povstala ze stavu 1:3, nadobro setřásla stres a vzkřísila polomrtvý servis.

Obecenstvo přece dostalo show, na kterou do All England Clubu přijelo. Pestré výměny, napínavý vývoj skóre. Stadion burácel. „Tohle je úplně jiná hráčka!“ hlásil v živém přenosu komentátor John McEnroe.



Plíšková křičela, oslavně zvedala paži k nebi. Druhou sadu vydřela v tie breaku. V závěru ji Bartyová přece přetlačila. Není číslem jedna na žebříčku nějakou náhodou.

Plíšková stejně jako před pěti lety na US Open na grandslamovou trofej nedosáhla. Přesto může Londýn opustit se vztyčenou hlavou.

Jen vyvolení získají trofej

Někoho dráždí výrazem tváře na kurtu a poněkud vláčnou řečí těla. Jiným nesedí její upřímnost až prostořekost.

I její nepříznivci by ale mohli ocenit, že se nevzdává. Byť má v devětadvaceti vyděláno na pár životů dopředu, v minulých měsících ji mořilo zranění zápěstí a sbírala nezvyklé množství porážek, nepřestala makat. Dál putovala po turnajích, plahočila se za úspěchem, který nemusel přijít.

Ale přišel. Zaslouženě. Ze 128 účastnic Wimbledonu skončila druhá. Jen zlomek z mnoha tisíců profesionálek v tenisových dějinách to dotáhne až k vytoužené trofeji.

Plíšková ji nemá. Zatím. Přesto svým londýnským tažením může kdekoho inspirovat.

Barbora Krejčíková před měsícem na Roland Garros dala naději všem tenistkám ze druhé stovky pořadí WTA, že se mohou protlačit do špičky.

Karolína Plíšková teď na Wimbledonu zase předvedla, že ani v pokročilejším věku navzdory mizernějšímu období není nutno ztrácet naději.

Neobyčejně vyrovnaný ženský tenis nabízí šance těm hráčkám, které vytrvají v poctivé práci.

Anastasia Pavljučenkovová nedávno v Paříži v devětadvaceti zažila premiéru ve finále grandslamu.

Angelique Kerberová se nyní ve třiatřiceti na londýnské trávě protloukla až do semifinále.

I kdyby se Plíšková už nikdy k životnímu triumfu nepřiblížila, na svou kariéru může být hrdá. Ale pozor, jak v posledních dnech předvedla na Wimbledonu, není radno ji odepisovat.