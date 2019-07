V kůži supermana. Djokovič poslední roky Federera drtí, potvrdí to zase?

Ne, pořád se ještě nedostal do fáze filmového Nea z Matrixu, který umí zastavit okolní svět. Ale blíží se tomu. Jeho mozek si začne realitu upravovat tak, že tenis náhle působí mnohem snadněji.

„Ten stav bych popsal tak, že míče najednou začnou vypadat mnohem větší, než ve skutečnosti jsou. Musím říct, že je to hodně příjemné,“ usmál se Novak Djokovič.

Jakmile se ocitne ve své zóně, tenisáky trefuje s robotickou přesností. A ten pohyb! Výstižné je, co pronesla jedna z jeho wimbledonských obětí, David Goffin: „Abyste proti Novakovi získali byť jediný míček, musíte ho zahrát dokonale. A tak pořád dokola. On je prostě všude.“

Díky tomu se tenisový superman ocitl krok od obhajoby.

Při veškerém respektu k Djokovičovi lze chápat, že jeho semifinále, ve kterém zdolal Španěla Bautistu 6:2, 4:6, 6:3, 6:2, nebylo v pátek šlágrem dne - svět vyhlížel jubilejní, 40. klání Rafaela Nadala a Rogera Federera, které pro sebe uzmul Švýcar 7:6, 1:6, 6:3, 6:4. Ale při veškerém respektu k němu: v neděli bude favoritem Srb.

„Upřímně doufám, že každý můj soupeř dostane pocit, že se na každý bod musí nadřít dvakrát tolik než proti kterémukoli jinému protivníkovi,“ uvedl Djokovič v All England Clubu a o klání s Federerem prohlásil: „Sehráli jsme tu spolu úžasná finále. Díky tomu dobře vím, co očekávat.“

Oba titulové duely v letech 2014 a 2015 zvládl. A teď navíc Djokovič prožívá vyloženě strhující období, z předchozích čtyř grandslamů vyhrál tři (Wimbledon 2018, US Open 2018, Australian Open 2019), v součtu s probíhajícím Wimbledonem má před finále grandslamovou bilanci 32-1.

„Moje výkony rostou,“ chválil si poté, co ho Bautista skvěle otestoval, a dokonce mu vzal set, ale pořád to byla jen kontrolovaná zkouška pro největší duel ze všech.

Djokovič vs. Federer Online reportáž v neděli od 15 hodin

Řeč čísel je pozoruhodná. Djokovič už se dostal na lepší bilanci jak proti Federerovi (25-22), tak proti Nadalovi (28-26), a byť tyto statistiky evokují vyrovnanost, jsou svým způsobem zdeformované dlouhověkostí všech aktérů.

„Nebudu vám lhát. V počátcích své kariéry jsem nebyl dvakrát nadšený z toho, že jsem vstoupil do éry těchto dvou legend,“ říká Djokovič. Z posledních deseti duelů proti Švýcarovi ale zvládl osm a proti Španělovi sedm!

Dominuje. Při zmíněném grandslamovém hattricku z přelomu loňského a letošního roku neztratil ve finále ani set. Postupně vycvičil Kevina Andersona, Juana Martína del Potra a v Melbourne až děsivě jednoznačným představením i Nadala (6:3, 6:2, 6:3).

„Snažím se být co nejpozitivnější, nejoptimističtější člověk. Zároveň je tu ale pokaždé prostor pro zlepšení,“ odmítá ustrnout. „Mohl bych ještě zlepšit servis nebo čopy. Neberu to jako sebekritiku, ale zdravý způsob uvažování. Každý sportovec by měl chtít dojít ještě dál.“

Před finále vypadal počet dobytých grandslamů v open éře takto: 1. Federer 20, 2. Nadal 18, 3. Djokovič 15. To je pořád práce minimálně na rok (v případě Nadala) či dva (u Federera), navíc za předpokladu ohromné formy a pevného zdraví.

Má na to Djokovič? Nyní ano.

„Nejdřív jsem moc grandslamů nevyhrával, teď je to jiný příběh. To oni mi pomohli pochopit, co musím udělat, abych překonal i ty nejtěžší překážky. To oni mě učinili lepším tenistou. Jsem za to vděčný.“

Federer a Nadal tak pomohli dotvořit „monstrum“ - pokud Djokovič vyhraje i v neděli, nemůže být o současném králi pochyb. Jestliže se zase ocitne ve stavu mysli, v němž se tenisáky samy od sebe zvětšují a usnadňují mu údery, bude k tomu mít dost blízko.