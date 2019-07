ONLINE: Boj o finále Wimbledonu. Hrají Djokovič i české deblistky

Postupem do semifinále Roberto Bautista zaznamenal svůj nejlepší grandslamový výsledek. Pokud by ho chtěl ještě překonat, musel by předvést výkon na hranici svých možností.

Jedenatřicetiletý Španěl se totiž postaví srbskému tenisovému velikánovi Novaku Djokovičovi, úřadujícímu šampionovi a čtyřnásobnému vítězi travnatého turnaje.

„Čeká nás hezký zápas. Jdu na obhájce titulu a na tenistu, který hraje na trávě mimořádně. Ale mně to zatím taky jde,“ říkal před zápasem 22. hráč světa.

„Novak je výtečný ve hře od základní čáry, ale ta vyhovuje i mně. Dají se čekat hodně dlouhé výměny, což mi nevadí. Těším se!“ prohlásil Bautista.

Oba tenisté se v letošní sezoně potkali už dvakrát, v obou duelech se překvapivě radoval Španěl. Nejprve svého srbského soka porazil na turnaji v Dauhá, poté v Miami. V obou případech ale na tvrdém povrchu.

„Určitě mu to přidá na sebevědomí,“ myslí si Djokovič. „Hrát na trávě je ale něco jiného. Pokusím se zúročit své zkušenosti z podobných důležitých zápasů a snad budu hrát tak, jak jsem si naplánoval,“ věří světová jednička.

Velkou pozornost poutá duel mezi Rogerem Federerem a Rafaelem Nadalem, dvou tenisových legend. Pro oba tenisty jde už o 40. vzájemné měření sil, v All England Clubu však spolu hrají po 11 letech.

„Zápas proti Rogerovi je vždy jedinečný,“ říkal Nadal. „Utkat se po tolika letech na těchto kurtech pro mě hodně znamená a určitě i pro něj,“ prohlásil 33letý Španěl.

Nadal zatím na turnaji předvádí skvělé výkony. Ztratil jen jeden set, a to s australským bouřlivákem Nikem Kyrgiosem. „Myslím si, že se mi daří hrát agresivně, dobře servírovat a velmi dobře returnovat,“ vyjmenovává.

„Teď ale budu hrát proti pravděpodobně nejlepšímu tenistovi historie na tomto povrchu. Budu muset předvést to nejlepší, abych měl nějaké šance na finále,“ ví rodák z Mallorky.

„Všichni víme, že Rafa už dávno není jen antukový specialista, umí na každém povrchu,“ vyzdvihl na oplátku svého soupeře Švýcar.

Federer přišel o sadu během prvního kola proti LIoydu Harrisovi z Jihoafrické republiky. Ve čtvrtfinále se osminásobný vítěz turnaje proti Japonci Kei Nišikorimu trápil, přišel o první set, poté se však zlepšil a zvítězil 3:1.

Lepší vzájemnou bilanci drží Španěl, který vyhrál šestadvacetkrát. Radoval se i naposledy, kdy Federera porazil při svém vítězném tažení na Roland Garros 6:3, 6:4 a 6:2.

V akci i trojice českých deblistek

Obhájkyně deblového titulu Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou čeká další těžká zkouška na cestě za vytouženou obhajobou. Představí se proti kanadsko-čínské dvojici Gabriele Dabrowské a I-fan Sü.

Češky se oklepaly z nezdaru na Roland Garros, kde vypadly hned v prvním kole, a na travnatém povrchu předvádějí zatím suverénní výkony. Turnajové dvojky dosud neztratily ani jeden set.

Podobně jsou však na tom i jejich soupeřky. Oba páry se v letošní sezoně potkaly na turnaji v Madridu, kde se z velmi těsného vítězství 2:1 radovala kanadsko-čínská dvojice.

Barboru Strýcovou čeká v All England Clubu druhé semifinále během dvou dnů. Třiatřicetiletá tenistka podlehla ve čtvrtek v singlu Američance Sereně Williamsové.

Tentokrát bude usilovat o účast mezi posledními dvěma páry po boku Tchajwanky Sie Šu-wej. Proti nim stojí nejvýše nasazená dvojice Maďarka Tímea Babosová a Francouzka Kristina Mladenovicová.

Češku během její singlového vystoupení limitovalo lehké zranění. „Dost mě to ovlivňovalo v úderech,“ přiznala po zápase. „Teď chci být hlavně co nejvíc fit a pomoct své parťačce,“ prohlásila před čtyřhrou.

Pokud Strýcová postoupí do finále, bude hrát o post světové deblové jedničky. „Je to obrovská motivace, ale snažím se na to nemyslet,“ řekla.