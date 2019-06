Příprava na wimbledonskou trávu? Djokovič zvolil beton v Bělehradě

„Najděte mi v Bělehradu travnatý kurt a já budu trénovat na něm,“ odpověděl Djokovič na otázku novinářů, proč si k přípravě vybral betonové kurty v centru Bělehradu. „V Srbsku žádný nemáme, že ne? Vážně doufám, že brzy nějaký vznikne, ale prozatím mi tenhle beton stačí. Je to povrch nejvíc podobný trávě, co se týče rychlosti míčů a pohybu po kurtu,“ dodal.

První hráč světového žebříčku se po neúspěšném tažení za titulem na Roland Garros rozhodl strávit čas s rodinou v Srbsku a na rozdíl od minulých let vynechal tradiční přípravu v londýnském Queen’s Clubu. „Letos je situace trochu jiná, protože před loňským Wimbledonem jsem kvůli zranění a operaci lokte odehrál jen minimum zápasů,“ vysvětloval.

Djokoviče čeká boj o pátý wimbledonský a celkově 16. grandslamový titul, do Londýna ale pojede v klidu. „Před French Open jsem sám sebe dostal hodně pod tlak, když jsem chtěl znovu získat čtyři grandslamové tituly v řadě. A teď, když to nevyšlo, pojedu do Wimbledonu s menší zátěží, je to začátek nového cyklu.“

Rozhodně to ale neznamená, že by neměl ty nejvyšší ambice. „Jsem v čele žebříčku, obhajuju wimbledonský titul, takže doufám, že to dotáhnu až do konce. Realita ale může být jiná, vedle obvyklých podezřelých je tu hromada dalších hráčů, kteří budou silnými soupeři,“ naznačil, že vedle tradičních rivalů Rogera Federera a Rafaela Nadala může překvapit někdo z nastupující generace.