Zdravá a motivovaná, vyzve jedničku. Vondroušová útočí i na Turnaj mistryň

Ačkoli několikrát sama zmínila, že si uvědomuje, že se coby vítězka Wimbledonu stane cennou kořistí a bude se muset vypořádat s tlakem, nelehké okolnosti zatím bravurně odráží.

Minulý týden v Montrealu, kde se představila poprvé od londýnského zázraku, uhrála dvě kola, nyní v Cincinnati na dalším prestižním turnaji kategorie WTA 1000 si připsala zatím tři vítězství. Všechny bez ztráty setu, naposledy ve čtvrtek zdolala Američanku Stephensovou.

„V Montrealu jsme si s týmem říkali, že by bylo fajn odehrát několik zápasů v řadě. Byla jsem velmi vděčná, že se mi tam podařilo postoupit do osmifinále. Přijde mi, že lidi to tolik neocení, myslí si, že musím hrát semifinále nebo finále každý týden, ale pro mě je úžasné mít dost utkání před US Open,“ poznamenala 24letá Češka ve čtvrtek pro WTA Insider.

Další duel podstoupí v pátek pozdě odpoledne tuzemského času proti světové jedničce Šwiatekové z Polska. Dostane tak pořádný test před závěrečným grandslamem sezony i dalšími akcemi ve zbytku roku.

V živém pořadí WTA se posunula na devátou příčku, jelikož Petra Kvitová v Cincinnati neobhájila body za loňské finále a propadne se, Vondroušová by měla být od pondělí českou jedničkou.

A v žebříčku, který zahrnuje jen tuto sezonu a rozhoduje o kvalifikaci na závěrečný Turnaj mistryň, figuruje levoruká Češka dokonce na pátém místě a živí tak velkou naději, že se do nejlepší osmičky dostane.

„Jsem poprvé v top 10 a ještě nějakou chvíli nic neobhajuju,“ připomíná, že loni touto dobou se zotavovala z operace zápěstí. „Takže se teď pokusím nahnat co nejvíc bodů.“

Cení si, že na rozdíl od předchozích let funguje bez zdravotních komplikací. „Jsem velmi vděčná, že jsem zdravá. Tenhle rok jsem mohla hrát každý turnaj, což je úžasné.“

A příznivé situace chce využít. Je ve formě, soupeřky pořád drtí pestrou hrou a účinným servisem, udržuje se fit a po titulu z All England Clubu, po němž čelila smršti pozornosti, zůstává hladová po dalších úspěších.

„Po Wimbledonu jsem měla týden volno, pak jsem zase začala trénovat. Nikdy mi nepřišlo, že nemám motivaci, což mě opravdu těší.“