Podivné derby: Chinaski a místo boje skreč s úsměvem. Muchová ušetřila síly

Ve čtvrtek se blýskla skalpem světové trojky Američanky Pegulaové, kterou zaskočila 6:4 a 6:0, o den později proti Muchové ale Bouzková od začátku strádala. Několik míčů se ani nesnažila doběhnout, ve druhém gamu přišla bez zisku fiftýnu o servis, jasně ztratila i třetí hru.

O přestávce usedla na lavičku s lehce smutným úsměvem, věděla, že dál nebude moct. Zatímco se nad dvorcem rozléhaly tóny známé české písničky Jaxe od skupiny Chinaski, kterou chtěli organizátoři tenistkám národní derby zpříjemnit, zavolala si fyzioterapeutku.

Po krátké konzultaci, při níž odmítavě vrtěla hlavou a ukazovala si na obvázané tříslo pravé nohy, překvapené Muchové oznámila, že duel vzdává. „Hodně štěstí, aspoň zahráli českou písničku,“ prohodila s neochabujícím úsměvem ve tváři. Poté zamávala tribunám a odkráčela do šatny pracovat na zotavení.

Muchová se tak rázem ocitla u mikrofonu jako vítězka derby a účastnice semifinále nabitého podniku v Cincinnati.

„Ani nevím, co říct. Jsme dobré kamarádky, tak doufám, že se Marie uzdraví co nejrychleji a bude v pořádku na US Open,“ připomněla závěrečný grandslam sezony, který startuje v pondělí 28. srpna. „Je mi líto, že jsme pro vás odehrály jen tři gamy,“ dodala k divákům.

S Bouzkovou se potkala podruhé a přiznala, že vzhledem k její vyhlášené houževnatosti čekala lítou řež. Navíc proti krajance.

„Snažím se takové zápasy brát jako každé jiné, ale je to pro mě celkem těžké, protože Marii mám ráda. Ale když jdeme na kurt, je to naše práce. Připravovala jsem se na dlouhý a náročný zápas, protože ona je bojovnice a běhá za každým míčem.“

Pětatřicátá hráčka světového žebříčku nakonec své umění nemohla kvůli zranění naplno předvést, což se Muchové vzhledem k dalšímu programu turnaje náramně hodí. Finalistka letošního Roland Garros se totiž ve čtvrtečním osmifinále proti světové osmičce Sakkariové z Řecka potýkala s bolavými břišními svaly, které si mezi gamy ledovala.

V partii s Bouzkovou působila fit, díky skreči mohla déle odpočívat. V sobotním semifinále narazí na světovou dvojku Sabalenkovou, kterou přemohla mezi poslední čtyřkou na letošním Roland Garros.

„Myslím, že tvrdý povrch sedí jejímu stylu hry, ale i já se proti ní na betonu cítím sebejistěji,“ přibližuje Běloruska. „Doufám, že si vítězství vezmu zpátky, aspoň pro to udělám všechno.“

Muchová má už teď jistotu, že se v pondělí posune na 13. místo pořadí WTA, zůstává ve hře i o Turnaj mistryň. A získala sebevědomí, že na blížícím se US Open může pomýšlet na podobnou jízdu, jakou předvedla na přelomu května a června v Paříži, kde dokráčela až do finále.

„Na začátku roku jsem neměla žádná očekávání, chtěla jsem jen znovu nalézt svou hru,“ zopakovala, že valnou část loňského roku promarodila. „A sezona se zatím nemohla vyvíjet o moc lépe, takže oceňuju, jak s týmem pracujeme. Mám štěstí, že mám kolem sebe skvělé lidi, kteří mi věří. A že jsem tady v Cincinnati v semifinále, je úžasné.“