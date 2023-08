Po dvou letech v Americe a hned rekord. Djokovič bilancí 19:0 pokořil Nadala

Světová dvojka se proti stejně stejně starému soupeři příliš nenadřela, Monfilse zdolal Djokovič ve čtvrtečním osmifinále v Cincinnati s přehledem 6:3 a 6:2 za hodinu a osm minut. Ani na devatenáctý pokus tak Francouz houževnatého Srba nepřekonal.

„Oba jsme se za posledních 15 let, kdy jsme se potkávali na juniorských turnajích a v různých částech světa, dost vyvinuli,“ vyprávěl Djokovič. „Ze začátku jsem s ním hodně bojoval, hlavně fyzicky. Když hrajete s nejpohyblivějšími kluky, musíte být připraveni, protože vrátí každý míček. I v tomto zápase, zejména v prvním setu, ukázal skvělou kondici.“

Djokovič utkání ve svůj prospěch zlomil v úvodní sadě, kdy za stavu 4:3 využil několika nevynucených chyb soupeře a poprvé v zápase okusil brejkovou výhodu. První set zkušeně dopodával a ve druhém si vytvořil pohodlný náskok 5:0. „Dařilo se mi držet vlastní servis, dobře jsem vybíral, kam pálit míček,“ pochválil Srb svoje počínání na rychlém kurtu.

Ve druhé sadě sice i on o podání přišel, Monfils však už utkání nezdramatizoval. „Myslím, že jeho hra mi vyhovuje,“ snažil se Djokovič přijít na důvod až neuvěřitelné bilance 19:0. „Je hezké vidět ho zpátky. Nehráli jsme už pěkných pár let. Je skvělé, že pořád hraje na vysoké úrovni.“

Narážel tak na Monfilsovo trápení se zraněními, které ho poslalo na nižší challengery. Francouz byl v kariéře nejvýše šestý, letos se krčil dokonce až na 394. místě. Nedávno však slavil vítězství proti Stefanosi Tsitsipasovi, kterého zdolal na turnaji v kanadském Torontu, z nějž se Djokovič odhlásil s vysvětlením, že se stále cítí unavený. V Cincinnati tak hraje poprvé od červencové porážky ve finále Wimbledonu.

Do Ameriky navíc přicestoval po dlouhých dvou letech, kdy kvůli odmítání očkování za oceánem hrát nemohl. „Jsem nadšený a užívám si, že si můžu zase zcela svobodně vybrat, kde chci hrát,“ radoval se Djokovič, který prozradil, že opět cítí vnitřní chvění, jež ho žene za dalšími úspěchy.

V Americe válí poprvé od předloňské finálové porážky na newyorském grandslamu s Daniilem Medveděvem. „Záměrně jsem si vybral Cincinnati, abych se dobře připravil na letošní New York. Po dvaceti letech na tour je fascinující, že stále cítíte ten vnitřní oheň. Kdybych už neměl motivaci, skončil bych. Ale chci dál vyhrávat turnaje,“ prozradil při generálce na nadcházející US Open, které začíná v pondělí 28. srpna.

V Cincinnati se dostal už do čtvrtfinále, ve kterém vyzve domácího Taylora Fritze, jenž v prvním kole vyřadil Jiřího Lehečku. Pokud by se Djokovič probil až do finále, mohl by o titul zabojovat se svým přemožitelem z Wimbledonu, Španělem Carlosem Alcarazem.

Na Western & Southern Open už Srb exceloval dvakrát. V roce 2018 mu triumf vynesl Career Golden Masters, čímž zkompletoval sbírku trofejí z ATP Masters 1000. Jako šampion vzešel z turnaje i v roce 2020, kdy se akce kvůli covidu konala v New Yorku.