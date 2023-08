Nenuťte nás hrát zápasy do tří v noci, prosí tenistky a volají po změně

Jenže v následujícím mači po slibném začátku vyhořela. Její výkon v semifinálovém utkání poznamenalo několik faktorů - od únavy, přes drobná zranění až po další odklady začátku kvůli počasí.

První set nad Ljudmilou Samsonovovou ještě opanovala 6:1, pak jí došly síly.

2:6, 1:6.

Skóre následujících sad hovoří jasně.

„Myslím, že to bylo trochu neprofesionální... Nechci říct od pořadatelů turnaje, protože nejdůležitější je zde WTA,“ kritizovala Rybakinová.

Semifinálový zápas Jeleny Rybakinové a Ljudmily Samsonovové odložil déšť.

Duel původně plánovaný na sobotu se odehrál kvůli dešti až v neděli, kdy bylo na programu i finále. V něm se zase trápila vyčerpaná Samsonovová, na kurtu vydržela pouhých 49 minut, když nestačila 1:6, 0:6 na Jessicu Pegulaovou.

Na odpočinek mezi zápasy dostala Ruska pouhé dvě hodiny. „Je opravdu zvláštní, že se o nás pořadatelé nestarají,“ divila se Samsonovová. „Žádala jsem o více času, ale řekli mi, že to nejde.“

„Doufám, že se něco změní, protože letos už bylo mnoho situací, kterým opravdu nerozumím,“ uvedla Rybakinová.

Hráčky tak znovu otevřely složité téma organizace turnajů.

Myslete na regeneraci a další povinnosti

Na startující akci v Cincinnati se kolegyň zastala také lídryně žebříčku Iga Šwiateková: „Samozřejmě, počasí nemůžeme předvídat, ale možná bychom se měli více zaměřit na to, co je dobré pro zdraví hráčů.“

Povinnosti sportovců totiž nekončí poslední výměnou, zcela zásadní je i kvalitní regenerace. S rostoucí zátěží pak přibývá drobných šrámů na těle, které nyní musí léčit i Rybakinová. „Musím se teď rozhodovat o účasti na dalších turnajích o poznání rozvážněji,“ přiznala.

Do semifinále proti Ljudmile Samsonovové nastoupila Jelena Rybakinová se zatejpovaným ramenem.

Opomenuty nesmí být ani mediální závazky. „Rozhodně nejsme po zápase za dvě hodiny v posteli,“ upozornila Šwiateková.

„Jsem opravdu šťastná, když jdu spát čtyři hodiny po skončení. Jen hodinu zaberou procedury, samozřejmě se musím hlavně kvalitně protáhnout, najíst se, a pak ještě není snadné dostat dolů hladinu adrenalinu. Přála bych si, aby se to změnilo, to je vše.“

A obrátila se i na přítomné novináře: „Sledujete pozdní zápasy? Vy vlastně musíte, to je hloupá otázka... Ale díváte se na tyto zápasy rádi?“

Déšť ovšem neposouvá utkání jen do pozdních večerních hodin, ale výrazně zahušťuje i program dalších dnů. Odklady poznamenaly i červencový turnaj v Praze, kde Linda Nosková ještě v neděli neznala finálovou soupeřku a o titul se utkala netradičně v pondělí.

Její trpělivost prošla zatěžkávací zkouškou už na Wimbledonu, kde odehrála první zápas v hlavní soutěži až ve čtvrtek. Den poté, co například Šwiateková či Kasatkinová na zastřešených dvorcích slavily postup do třetího kola.

„Pořadatele nechápeme. Nemyslím si, že to úplně zvládají,“ zlobila se tehdy Petra Kvitová.

Rekordní zápisy posledních let

A problém se pochopitelně netýká pouze ženského okruhu. V prvním kole na turnaji v Cincinnati zužitkoval Carlos Alcaraz mečbol proti Jordanu Thompsonovi jen krátce před jednou hodinou ranní.

„Není lehké hrát poslední zápasy. Celý den čekáte, pak vstoupíte na kurt a začne pršet,“ konstatoval Alcaraz. Avšak k rekordně pozdním koncům se nakonec jeho zápas ani nepřiblížil.

Na letošním Australian Open finišoval duel Andyho Murrayho proti Thanasi Kokkinakisovi dokonce ve 4.05.

„Na jednu stranu se o tomto zápase bude dlouho mluvit, na druhou je to ale hrozně nebezpečné,“ varoval tenisový expert Eurosportu John McEnroe. „Je to šílené a absurdní, že hráče na takové úrovni drží na kurtu do noci, zvlášť když hrají tak důležitý zápas. Jaký jiný sport by se takhle protáhl?“ pokračoval.

„Kdyby bylo moje dítě podavač míčků a vracelo se domů v pět ráno, jako rodič bych byl hodně naštvaný,“ spílal Murray. „Není to dobré pro ně, ani pro rozhodčí. Pochybuju, že si takový zápas fanoušci užijí. Hráči rozhodně ne.“

Ale ani tento zápas není rekordní.

V roce 2022 na turnaji v Acapulcu finišoval duel prvního kola mezi Alexanderem Zverevem a Jensonem Brooksbym dokonce ve 4.54.

Tennis TV @TennisTV A historic day in Acapulco ⏰



Brooksby vs Zverev became the latest-ever finish to a tennis match! https://t.co/rZxaHFNjL7 oblíbit odpovědět

„Chápu, že se musíme do jisté míry přizpůsobovat vysílatelům, ale už dříve jsem žádala o data, jestli lidé sledují i zápasy, které začínají po desáté večer. Zatím jsem odpověď nedostala, ale pak by bylo snazší pochopit, zda má smysl hrát tak pozdě,“ zamyslela se nyní Šwiateková.

Jenže podle šéfa Australian Open Craiga Tileyho nepřipadá rušení večerních zápasů v úvahu „Všechna data a výzkumy, které máme k dispozici, naznačují, že by takové rozhodnutí mělo významný dopad na úspěch akcí. V celé řadě případů trvá první (večerní) zápas třeba 56 minut, a pokud by to byl jediný zápas noci, myslím, že přijdeme o hodnotu, kterou poskytujeme.“

Avšak se zdá, že více než krátké zápasy organizátory čím dál častěji trápí nechtěné průtahy a odklady.

A o ně tenisté rozhodně nestojí.