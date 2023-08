Český sen na MS do 14 let. Vzory Alcaraz či Rybakinová, chtějí na grandslamy

Český tenis letos zdobí Markéta Vondroušová, Karolína Muchová, Petra Kvitová či Jiří Lehečka, v budoucích letech jej mohou táhnout dozrávající talenti. „Pořád jste hvězdičky, je před vámi ještě hodně práce,“ poznamenal k nim i prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka, když je ve středu představil v sídle ČOV předsedovi Jiřímu Kejvalovi.

Čeští chlapci ovládli MS do 14 let vůbec poprvé v historii. „Ve skupině začali skvěle, porazili favorizovanou Brazílii a začalo být evidentní, že jejich forma je velice dobrá,“ chválil své svěřence kapitán Jiří Kulich.

„V cestě za zlatou medailí porazili Turecko, se kterým před měsícem prohráli na kontinentálním šampionátu družstev, pak zdolali i mistry Evropy Francii, ve finále si poradili s Kanadou.“

Čeští tenisté ovládli mistrovství světa do 14 let, v sídle ČOV je přivítal předseda Jiří Kejval.

Dívky měly cestu za triumfem o poznání těžší, proti silným soupeřkám však prokázaly velkou bojovnost. „Ve čtvrtfinále, semifinále i finále hrály rozhodující čtyřhry. Ukázaly velkým srdíčkem, že chtějí opravdu vyhrát, a já jsem na ně moc pyšná,“ prozradila kapitánka Petra Cetkovská. „Nebyly favoritky, ale tím, co tomu všechno obětovaly, se jim povedlo něco, čemu bychom na začátku ani nevěřily.“

Tři hráčky a tři hráči se shodují, že sobotní triumf z turnaje v Prostějově jim v kariérách významně pomůže. Jak s tenisem začínali? Ke komu vzhlížejí? A jaké mají cíle? O tom se rozpovídali pro iDNES.cz.

Sára Oliveriusová, 14 let

Tenisové začátky: „Začínala jsem nějak v šesti sedmi letech. Rodiče mi dali do ruky raketu, tenis mě začal hrozně bavit a byla jsem v něm i docela šikovná.“

Motivace do sportu: „Určitě bych chtěla jednou dosáhnout velkých úspěchů, uvidím, co se dá dělat. Teď budu makat, abych se pořád zlepšovala. Pomůžou mi i reakce na naše vítězství, které byly neskutečný. Říkaly jsme si, že jsme teď trošku známý, výhru jsme si užívaly.“

Cíle: „Teď stoprocentně vyhrát juniorské grandslamy a v budoucnu třeba i ty dospělé, nejradši mám Wimbledon. Taky bych se chtěla dostat do nejlepší desítky na světě.“

Vzory: „Markéta Vondroušová, protože hraje levou rukou stejně jako já. Mám docela ráda i Karolínu Muchovou a ze zahraničí Jelenu Rybakinovou.“

České tenistky pózují s trofejí pro mistryně světa do 14 let. Na snímku zleva Jana Kovačková, Lucie Slaměníková a Sára Oliveriusová

Lucie Slaměníková, 13 let

Tenisové začátky: „Podle mě jsem začínala někdy v pěti letech.“

Motivace do sportu: „Je pro nás obrovská motivace, když teď víme, že jsme mistryně světa. Byly jsme z toho samy překvapené, ale myslím, že nám to trošku dodalo sebevědomí, takže si budeme věřit i v dalších zápasech.“

Cíle: „Největší stoprocentně grandslamy, chtěla bych na nich vítězit a dostat se v žebříčku hodně nahoru.“

Vzory: „Hodně se mi libí Aryna Sabalenková.“

Jana Kovačková, 13 let

Tenisové začátky: „Začínala jsem dřív než holky, raketu jsem poprvé vzala do ruky už asi ve dvou letech.“

Motivace do sportu: „Hodně lidí nám gratulovalo, máme z toho radost. Celý prostějovský turnaj byl pro mě skvělý zážitek a velká zkušenost.“

Cíle: „Vyhrát grandslamy, jednoznačně.“

Vzory: „Mám stejný jako Sára, Jelenu Rybakinovou. Potkala jsem se s hodně špičkovýma holkama na Wimbledonu.“

České tenistky pózují s trofejí pro mistryně světa do 14 let. Na snímku zleva Jana Kovačková, Lucie Slaměníková, Sára Oliveriusová a kapitánka Petra Cetkovská

Tomáš Krejčí, 14 let

Tenisové začátky: „S tenisem začínal můj brácha, já ho původně ani hrát neměl, ale pak brácha skončil, tak mě táta od dvou a půl let začal brát na tréninky, už jsem začínal přehazovat míč přes síť nebo hrát ve sklepě. A hned mě to chytlo.“

Motivace do sportu: „Vyhrávat zápasy, posouvat se dál a vyhrávat ještě větší zápasy, být ve světové špičce.“

Cíle: „Mým nejbližším cílem je dostat se na juniorské grandslamy, zkusit je, popřípadě i vyhrát. Je to hodně těžké, jsou tam dobří soupeři, ale budu dál makat. Jednou bych si chtěl zahrát i dospělé grandslamy a dostat se aspoň do stovky, ale záleží, jak to půjde.“

Vzory: „Teď momentálně Jannik Sinner, Carlos Alcaraz a Novak Djokovič.“

Filip Ladman, 14 let

Tenisové začátky: „Začínal jsem ve třech letech, ale zároveň jsem hrál za Spartu fotbal, který pro mě vždycky byl na prvním místě. Ale když mi bylo osm let, něco se ve mně změnilo a chtěl jsem hrát jenom tenis.“

Motivace do sportu: „Že hraju za sebe, ne za tým, když něco vyhraju, tak mám pohár jen pro sebe.“

Cíle: „Teď bych se do dvou tří let chtěl dostat na juniorské grandslamy, pak samozřejmě vyhrávat i v dospělých.“

Vzory: „Z Čechů Jirka Lehečka, ze světa asi Dominic Thiem a Holger Rune.“

Čeští tenisté ovládli mistrovství světa do 14 let. Na snímku zleva Jakub Kusý, Tomáš Krejčí a Filip Ladman

Jakub Kusý, 14 let

Tenisové začátky: „Začínal jsem asi ve třech letech, protože mamka trénovala děti, tak jsem si chodil pinkat o zeď jen tak pro srandu. Mám staršího bráchu, který začínal dřív, takže určitě hraju i díky němu.“

Motivace do sportu: „Samotný tenis, je super, že ho můžu dělat.“

Cíle: „Chtěl bych hrát minimálně grandslamy a být do top 50, ale je to hodně daleko. Potřebuju zlepšit všechno, hlavně servis, musím pořád hrát a trénovat na sto procent.“

Vzory: „Asi úplně nemám, líbí se mi, jak hrají všichni ze špičky.“