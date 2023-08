Zastavila jsem se a vše na mě dolehlo, smutnila Nosková. Montreal odpískala

Přitom jste do finále vstoupila skvěle, v první sadě jste vedla 3:0. Co se pak stalo?

Přijde mi, že na mě vše trochu dolehlo. Hrálo roli i to, že jsem včera nevěděla, s kým budu dnes ve finále hrát. Taky počasí nebylo úplně nejpříjemnější, foukalo a vítr nemám v lásce. Začala jsem fajn, ale poté jsem se zastavila. Soupeřka začala hrát nepříjemně a já jsem do úderů furt chodila. Netrefovala jsem spoty, které jsem chtěla.

V čem přesně vám vítr vadil?

Celý zápas jsem se s ním nedokázala vyrovnat. Udělala jsem spoustu chyb, třeba v prvním setu jsem vedla 3:2 a měla nahraný míček, ale ten game jsem prohrála. Kdybych v prvním setu získala pár míčů navíc, mohlo to celý zápas úplně změnit.

Mohlo Hibinové pomoct, že ještě před finále dohrávala dva gamy z odloženého semifinále, které nestihla dokončit v neděli?

Rozhodně přišla už rozehraná. Je možné, že měla trochu větší přípravu než já, ale stejně jsem začala líp, takže potom to byla spíše má chyba.

Co říkáte tomu, že Japonka jako šťastná poražená z kvalifikace došla do finále singlu i čtyřhry?

Samozřejmě odehrála slušné zápasy, porazila několik dobrých hráček. Měla dobrý turnaj. Ale já jsem dneska nebyla stoprocentní, takže se jí hrálo trochu lépe, než kdyby se mnou hrála v předchozích dnech.

Finále ve druhé sadě za stavu 1:4 a 0:30 z vašeho pohledu přerušil na půl hodiny déšť, co vám trenéři Tomáš Krupa a David Kotyza radili?

Říkali, že ještě není konec, což jsem věděla sama, a ať hraju víc výměny a nezkouším do míčů tolik chodit. Chtěla jsem bojovat dál, ale bylo dost těžké zase zapnout a něco změnit na ten game a půl.

Česká tenistka Linda Nosková (vlevo) soupeří ve finále turnaje WTA v Praze s Japonkou Nao Hibinovou.

Počasí obecně velmi poznamenalo závěrečná kola, jak jste víkendové čekání a odložené finále prožívala?

Tohle není nikdy příjemné. Den a půl jsem nehrála, celý turnaj byl v tomhle složitější, ale nějak jsem se s tím postupně vyrovnávala, takže dneska to nebylo deštěm.

Po porážce jste schovala hlavu do ručníku, co jste cítila?

Měla jsem v očích i slzy, prohrát finále je vždycky těžké. Pomůže mi jen čas, teď už s výsledkem nemůžu dělat nic.

Potěší vás aspoň posun ve světovém žebříčku o téměř dvacet míst na 52. pozici?

O tom jsem ani nevěděla, o žebříček se teď nestarám. Kdybych vyhrála, byla bych na tom ještě líp. Ale neměla jsem svůj den. Bohužel.

Finalistky turnaje WTA v Praze: vítězná Nao Hibinová (vlevo) a Linda Nosková

Budete se teď přesouvat na turnaj WTA 1000 v Montrealu, kde máte hrát první kolo už v úterý?

Ne, už včera jsme účast odpískali, protože nemá cenu. Na tak velký turnaj bych chtěla jet připravená, ne přiletět a jít hrát rovnou z letadla. Bylo by dost těžké se přeorganizovat, takže pojedu až do Cincinnati.

A pak grandslamové US Open?

Ano, určitě budu hrát hlavní soutěž, takže se pokusím uhrát co nejlepší výsledky, ať si ještě upevním ranking. Už mě čekají jen turnaje na betonových kurtech, které mám ráda, tak uvidíme, jak je využiju.