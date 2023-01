O lítém boji do čtyř ráno. Kokkinakis běsnil, Murray ani nemohl na záchod

Na rozdíl od Wimbledonu a Roland Garros nemá Australian Open žádné časové omezení, dokdy se mohou zápasy hrát, takže tenisté jsou nuceni bojovat až do pozdních nočních hodin. Jen málokdy se ale přihodí tak kuriózní situace, kterou zažili Murray s Kokkinasem.

Začátku svého duelu druhého kola se dočkali až ve 22:20 australského času, a jelikož oba předváděli bojovnou hru, dohnali zápas až do rozhodujícího pátého setu. Padesát pět gamů, dva tiebreaky a neustálé přerušování protáhlo utkání až do čtvrté hodiny ranní.

„Je to šílené a absurdní, že hráče na takové úrovni drží na kurtu do noci, zvlášť když hrají tak důležitý zápas. Jaký jiný sport by se takhle protáhl?“ stěžoval si sedminásobný grandslamový šampion McEnroe.

I přes pozdní konec však souboj dokoukalo velké množství diváků, již užasle sledovali mimořádný obrat, kterým si Murray zajistil vítězství 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:3 a 7:5.

„Děkuji všem fanouškům, že v aréně vydrželi, i když je směšně pozdě,“ vzkazoval Brit. „Nemuseli jste to dělat, ale mně i Thanasimu úžasná atmosféra neskutečně pomáhala.“

Pro Murrayho to bylo už druhé pětisetové utkání na turnaji poté, co v prvním kole zdolal Itala Mattea Berrettiniho. Pro Brita šlo zároveň o nejdelší zápas v jeho kariéře, navíc nutno připomenout, že po operaci v roce 2019 hraje s kovovou výztuží kyčle.

Střetnutí doprovázela řada bizarních situací, jedna z nich nastala, když si britský tenista před poslední sadou snažil vyprosit návštěvu toalety. Marně. Tenisové předpisy jasně uvádějí, že takovou pauzu smí hráč učinit pouze jednou za utkání, a Murray už si svůj čas dříve vybral.

„Já respektuju pravidla, ale tohle je tak absurdní. Turnaj nás nutí být venku do tří nebo do čtyř do rána a my si ani nemůžeme odskočit,“ stěžoval si směrem k umpirové rozhodčí. „Je to neuctivé pro nás, pro podavače míčků i pro vás.“

McEnroe Britův komentář podpořil: „Pokud chce v tuto hodinu při takové délce zápasu hráč na toaletu, měl by dostat svolení bez ohledu na pravidla.“

„Naprosto chápu, odkud Murrayho frustrace přichází, celá ta věc je směšná,“ přidal se další komentátor Eurosportu Jo Durie.

Oba se zároveň shodli, že by k nočním střetnutím docházet nemělo. „Snažme se, aby se to nedělo. Já vím, že v tenise hraje roli spoustu faktorů, třeba počasí nebo délka předchozího zápasu, ale musí existovat určitá hranice,“ prohlásil McEnroe.

Rodí se nový Kyrgios

Murrayho aféra nebyla jediným výlevem, který utkání přiostřoval. Kokkinakis projevil emoce, když se dostal do hádky s umpirovou rozhodčí. Australský tenista dostal varování za porušení limitu 25 vteřin na servis právě ve chvíli, kdy se v klíčovém okamžiku chystal podávat, což spustilo horkou výměnu názorů.

„Co to děláte, v čem je problém?“ rozčiloval se Kokkinakis. „Nemůžete mě rušit od servisu, co to je sakra za blbost?“ běsnil, přičemž používal ještě expresivnější výrazy.

Dlouhý čas na přípravu argumentoval hlukem z tribun arény Margaret Courtové, která velkolepý duel sledovala.

Murray nenechal incident bez povšimnutí a o přestávce si na soupeřovo nevhodné chování stěžoval: „Proč nebyl potrestán? Za odhození rakety to schytáte, ale pak můžete nadávat a urážet ostatní jakoby nic.“

Že by byl Kokkinakis pod vlivem známého australského tenisového průšviháře?

Thanasi Kokkinakis se hádá s rozhodčí ve druhém kole Australian Open.

Nejspíše ano. S Nickem Kyrgiosem totiž tráví čas na kurtu i mimo něj, loni společně získali na Australian Open titul ve čtyřhře. Podle jejich slov jsou v tenise sehraní právě proto, že jsou už od devíti let nerozluční kamarádi.

I když to byl právě Kokkinakis, který věčně vulgárního kolegu uklidňoval, na letošním grandslamu převzal jeho roli.

A tak ač Kyrgios kvůli přetrženému menisku v Melbourne chybí, Kokkinakis ho nahradil se všemi náležitostmi včetně precizního podáním i pokřikování na rozhodčí a diváky.

I tyto atribury provázely výjimečný zápas, který si budou oba tenisté jistě ještě dlouho pamatovat.