Vondroušová se těší na roli týmové jedničky. A varuje před Raducanuovou

Naposledy jste měla hrát na turnaji v Miami, ale těsně před začátkem jste se odhlásila. Co se vám přihodilo?

Měla jsem zánět dutin a brala antibiotika, po návratu do Česka jsem ještě deset dnů ležela. Nebylo mi dobře, takže jsem ráda, že jsem se z toho vyhrabala včas. Ale celý minulý týden už jsem trénovala a jsem v pohodě.

Jaké máte z přípravy dojmy?

Zatím jde dobře. Akorát minulý týden bylo hrozné počasí, trénovala jsem na Štvanici venku a foukalo. Teď už je ale líp, tak snad to vydrží i na zápas. Jinak jsme zvyklé, že v tuhle dobu hrajeme na antuce venku, protože pak následují antukové turnaje, takže zápas s Britkami je super příprava.

Jste ráda, že se bude hrát ve vašem domovském areálu na Štvanici?

Na jednu stranu je to výhoda, na druhou tady budou všichni lidi, kteří nás znají a pozorují, takže to může být i tlak. Ale zázemí je tady super, člověk si ani nepřijde, že je na nějakém turnaji.

Česko vs. Británie Pátek 15. dubna - 12:00

Sobota 16. dubna - 11:30 Hraje se do tří vítězných bodů, za stavu 2:2 rozhoduje čtyřhra. Vítězky postoupí na listopadový finálový turnaj.

Tlak může obnášet i pozice týmové jedničky, ve které se nyní nacházíte.

Moc si to neuvědomuju. Známe se odmala a hodně blízce, jsme dobrá parta. Máme mladý tým a všechny holky jsou tady super. (V nominaci jsou ještě Muchová, Martincová, Bouzková a Linda Fruhvirtová.)

Vnímáte antuku proti Britkám jako velkou výhodu?

Ani nevím, jak na ní soupeřky hrají, Raducanuovou jsem snad na antuce ještě hrát neviděla. Ale je to skvělá hráčka, takže se určitě přizpůsobí. Já na antuce hraju ráda, ostatní holky taky, takže pro nás bude dobrá.

S Raducanuovou jste hrála loni ve Wimbledonu, v čem byla nebezpečná?

Vím, že stála strašně blízko u lajny. Stejně jako na US Open, které vyhrála. Tam podle mě neměla žádnou slabinu, ze všech stran hrála dobře. Myslím, že když jí to sedne, tak to proti ní bude fakt těžké. Každopádně bude záležet, jak se bude cítit na antuce, kde to všelijak odskakuje. Ale ten kurt je docela rychlý, takže si myslím, že to bude těžké.

Jak moc znáte ostatní Britky?

Se Swanovou jsme stejný ročník, takže jsme se potkávaly. Dartovou samozřejmě z turnajů taky znám, ale myslím, že antukářky úplně nejsou.

Na loňském finálovém turnaji BJK Cupu se vám dařilo, vyhrála jste oba zápasy. Jak na akci v O2 areně vzpomínáte?

Byla jsem extrémně nervózní, naštěstí jsem hrála dobře. Tím, že to byl konec sezony a všichni jsme byly unavené, tak jsme ze sebe chtěly vydolovat co nejvíc. Týmové soutěže mám ráda už odmala, takže si je užívám. Obzvlášť, když se hraje doma.