Za Česko v domovském areálu. Chci porážet nejlepší, hlásí Martincová

„Je fajn, že budeme hrát doma, navíc já s Maki (Vondroušovou) a Muškou (Muchovou) jsme úplně doma, protože tady trénujeme. Při týmových soutěžích to není obvyklé, ale je to příjemné,“ pochvaluje si Martincová.

Jen pohodlí domácího příbytku musí vyměnit za hotel naproti areálu, kde je celá česká výprava ubytována. Nicméně v pondělí, kdy se tým poprvé sešel na trénink, se s dvorcem lehce sžila. S Vondroušovou se rovnou proháněly dělovými servisy.

„Hrálo se mi příjemně, organizátoři odvedli na kurtu výbornou práci. Počasí bylo ideální, kéž by takhle bylo i na zápasy,“ zadoufala Martincová pod paprsky příjemně hřejícího sluníčka.

V sestavě pro Pohár Billie Jean Kingové, dřívější Fed Cup, se objevuje podruhé. Premiéru si odbyla loni, kdy jen přihlížela snažení krajanek při finálovém turnaji v O2 areně.

„Nominace pro mě znamená moc, protože to není samozřejmost,“ přiznává. „Když jsem zjistila, že hrajeme s Britkami doma, tak jsem si říkala, že asi nebudu hrát, že šance být vybraná není úplně velká. Byla jsem opravdu potěšená, že jsem opět v týmu.“

Česko vs. Británie Pátek 15. dubna - 12:00

Sobota 16. dubna - 11:30 Hraje se do tří vítězných bodů, za stavu 2:2 rozhoduje čtyřhra. Vítězky postoupí na listopadový finálový turnaj.

Pozvánku od kapitána Petra Pály si vysloužila solidními výkony, které zatím v sezoně 2022 podává. V polovině února se po postupu do čtvrtfinále v Petrohradu vyhoupla na životní maximum v podobě 40. místa, aktuálně figuruje o deset příček níž.

„Ale na žebříček se úplně nesoustředím, nechci se šplhat za nějakým číslem. Myslím spíš na výkony, abych ukazovala svůj nejlepší tenis, hrála i s nejlepšími na rovinu a mohla je porazit.“

Jeden takový test by mohla podstoupit i nyní na Štvanici. Pokud by jí Pála svěřil roli týmové dvojky za Vondroušovou, nejspíš by narazila na světovou dvanáctku a šampionku loňského US Open Emmu Raducanuovou.

Naopak další členka českého výběru Marie Bouzková je v komplexu na ostrově uprostřed Vltavy nováčkem.

Marie Bouzková během tréninku před utkáním BJK Cupu s Velkou Británií

„Včera (v neděli) jsem ani nevěděla, kde jsou tady šatny,“ smála se. „Byla jsem tu snad jen párkrát, když mi bylo deset. Ale už se nějak orientuju, už třeba vím, kde je posilovna.“

Do Prahy přiletěla z Floridy, kde se připravovala na antukovou část sezony. Pilovala pohyb a dokluzování, což jí na oranžovém povrchu zatápí nejvíc. Definitivní pozvánku obdržela až ve středu, protože z nominace vypadla zraněná Kateřina Siniaková.

„Samozřejmě jsem byla nadšená, že to vyšlo. Neváhala jsem ani chvíli. Příští týden budu hrát v Istanbulu, takže to moji přípravu nenarušilo. Naopak mě těší, že jsem v týmu.“

I Bouzková zažívá povedenou sezonu. Na konci února na akci WTA 250 v Guadalajaře postoupila do finále, na prestižních podnicích v Indian Wells a Miami prošla z kvalifikací do třetího, respektive druhého kola. V žebříčku figuruje na 78. pozici.

„Jsem určitě spokojená, cítím se super. Začátek roku ani nemohl být lepší. Nahrála jsem spoustu zápasů, jsem fit, pracovala jsem na sobě. Těším se na antuku, v kvalitních výkonech chci pokračovat.“

Třeba i v reprezentačním dresu.