Máme skvělý tým, antuka nám bude sedět, věří před duelem s Britkami Pála

Markéta Vondroušová (32. na žebříčku), Tereza Martincová (50.), Karolína Muchová (66.), Marie Bouzková (78.) a Linda Fruhvirtová (170.). Tato sestava bude mít za úkol přetavit Pálovy vize v realitu.

„Myslím, že v týmu máme skvělé hráčky, které jsou na antuce velmi dobré,“ míní kapitán. Svému celku věří, přestože z různých důvodů - převážně zdravotních - účast odřekly Barbora Krejčíková, Karolína Plíšková, Petra Kvitová i Kateřina Siniaková.

„Jenom to ukazuje naši sílu, protože některé hráčky jsou sice zraněné, jiné se zase po zranění teprve vracejí, ale i tak máme pět fantastických holek.“

Tereza Martincová (vlevo) a Markéta Vondroušová si povídají během tréninku před utkáním BJK Cupu s Velkou Británií.

Jejich rozpoložení Pála osobně zkontroloval na nedávném turnaji v Miami, kde viděl třeba návrat Muchové po několikaměsíčním výpadku či tažení Fruhvirtové do osmifinále.

„Kája mě mile překvapila, jak po pauze hrála. Bylo to pro ni náročné i fyzicky, protože určitě neměla tolik nahráno. S Terezou (Martincovou) odehrály těsné první kolo, bylo to o pár míčcích. A potom s Fernandezovou hrála úžasně. A Linda má samozřejmě krásné výsledky.“

Právě díky nim povolal šestnáctiletou naději i do družstva proti Británii. A ne jen pro rozkoukávání. „Linda je řádnou členkou týmu. Všechny holky musejí být připraveny nastoupit, ať už za rozhodnutého, nebo i nerozhodnutého stavu. Není to tak, že by tu některá z nich byla do počtu. Všechny se musejí co nejlépe připravit.“

Hned tři z jeho svěřenkyň mají trénink a adaptaci jednodušší v tom, že Štvanice je jejich domovským areálem. Vondroušová, Muchová i Martincová znají tamní antukové dvorce velmi dobře.

Samotné utkání odehrají na malém centrkurtu. Jelikož je na velkém tvrdý povrch, jeho předělání na antuku by si vyžádalo investici několika milionů. A na začátku roku, kdy se o místě konání rozhodovalo, nebylo kvůli covidové situaci jisté, jestli by se větší kapacita mohla naplnit.

Česko vs. Británie Pátek 15. dubna - 12:00

Sobota 16. dubna - 11:30 Hraje se do tří vítězných bodů, za stavu 2:2 rozhoduje čtyřhra. Vítězky postoupí na listopadový finálový turnaj.

Češkám tak bude fandit zhruba osm stovek diváků, což bude v porovnání třeba s loňským finálovým turnajem BJK Cupu v O2 areně rozdíl.

„Ale jsem si skoro jistý, že atmosféra bude pěkná,“ říká Pála. „Bude to zase trošičku jiné, bude slyšet každý slovo a povzbuzování taky bude znát.“

Vedle domácího publika se Češky těší i na domácí povrch. „Musím pochválit organizátory, že kurt je skvělý i teď na jaře. Měl by nám vyhovovat, protože soupeřky jsou zvyklé hrát spíš na tvrdém povrchu než na antuce,“ uvědomuje si Pála.

Třeba Emma Raducanuová, největší hvězda Britek a dvanáctá hráčka žebříčku, má s oranžovými dvorci minimální zkušenosti.

„Ale říkám si, že když někdo vyhraje grandslam, tak nebezpečný bude,“ připomíná Pála senzační triumf osmnáctileté Britky na loňském US Open. „Je potřeba, abychom se jí dostaly do hlavy, že to je jiný povrch. Ale ta holka má obrovskou budoucnost. Může vyhrát první zápas a pak bude rozjetá. Je třeba k tomu přistoupit s obrovským respektem.“

Kromě ní bere kapitánka Anne Keothavongová do Prahy Harriet Dartovou (100.), Katie Swanovou (220.) a Sonay Kartalovou (370.).

Domácí jedničkou by měla být Vondroušová, Pála plánuje při výběru další sestavy zohledňovat především kalkulace, kdo má nejlepší předpoklady uspět proti Raducanuové.

„Hlavní je říct si, jestli jsou všechny holky připraveny hrát, a pak budeme vymýšlet taktiku, kdo by mohl na koho víc pasovat. Budeme to řešit ve středu večer, musíme taky myslet na to, že případný rozhodující pátý zápas je čtyřhra.“