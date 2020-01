Návrat na kurty po sedmi letech? A se třemi dětmi? Clijstersová to zkusí

V Asii a v Oceánii už turnaji započal ženský tenisový rok 2020, do kterého se brzy zapojí také ona. V 36 letech. Po sedmileté pauze. Jako matka tří dětí.

„Kim mě teda hodně překvapila,“ říkala loni pro MF DNES Petra Kvitová a na základě vlastní zkušenosti dodávala: „Nehrála hodně let a já vím, jak strašně těžké je se do toho zpátky dostat.“ A to ona sama kvůli vážnému poranění ruky pauzírovala několik měsíců, nikoli let...

Na Turnaji mistryň v Šen-čenu zase souputnice Clijstersové a nyní spokojená veteránka Martina Hingisová dumala: „Když jsem to slyšela, byla jsem překvapená. Jako asi každý. Myslím, že je to velmi ambiciózní projekt.“

Jak moc? Brzy se uvidí.

Panebože, to jsou rány!

Clijstersová se musela rozloučit s vidinou návratu v oblíbené Austrálii, kde v roce 2011 získala poslední ze svých čtyř grandslamových titulů v singlu (zbylé předtím dobyla na US Open). Důvod: zraněné koleno.

Pokud zdraví nevydrží už v přípravě, nezní to jako příliš pozitivní signál. Zároveň ale šampionka z Belgie neplánuje kdovíjakou zátěž.

„Nebudu hrát moc turnajů,“ řekla pro The Telegraph v prvním velkém interview po ohlášení comebacku. „Může se stát, že nevyhraju ani jeden zápas. Ale rozhodně se o to budu hodně tvrdě snažit.“

K jejímu plánu – nakonec by měla začít v březnu v mexickém Monterrey a pak se přesunout do USA na turnaje v Indian Wells a Charlestonu – pokorná slova pasují. A nejen proto, že taková Clijstersová vždycky byla, nepotrpěla si na chvástání ani na silácké řeči. Tlačí totiž před sebou skutečně ambiciózní misi na hraně mission impossible.

Ano, ženský tenis postrádá dominátorku, teoreticky se jedná o otevřené bojiště.

Více vyhraných grandslamů než ona mají ze všech aktivních hráček jen Serena (23) a Venus (7) Williamsovy a Maria Šarapovová (5), jenže naposledy z nich uspěla Serena v Melbourne 2017 před odchodem na mateřskou. Od té doby i ona, pravděpodobně nejlepší hráčka historie, prohrála všechna čtyři finále!

Současné hvězdy a hvězdičky WTA charakterizuje jak nestálost výkonů, tak schopnost jednou za čas skutečně zazářit. Dohromady to vytváří daleko nečitelnější podmínky než za časů Clijstersové. Tenis rovněž za sedm let poskočil vpřed. „Když jsem viděla Naomi Ósakaovou, jak to pálí od základní čáry, jen jsem si říkala: Panebože, ta má teda ránu!“ přiznává Clijstersová. „Ale je to pro mě výzva. Těším se, že si budu moci zahrát proti takovým.“

Dojde však na podobné konfrontace? Belgičanka svůj program staví úplně jinak. Místo sčítání bodů či prize money řeší hlavně své tři nejbližší netenisové parťáky, dceru Jadu (11) a syny Jacka (6) a Blakea (3).

„Nebudu hrát moc turnajů, děti se mnou nebudou tolik cestovat,“ říkala Telegraphu. „Budu si vybírat moudře; tak, aby to dětem pasovalo se školou, se zkouškami. Uvidíme, jestli zůstanu zdravá, jak bude moje tělo reagovat. Pak by tohle mohlo trvat dva, tři, čtyři roky.“

Láska jako měřítko úspěchu

Aby jí takové přání vyšlo, potřebuje sbírat i vítězství, a tím pádem body zaručující nasazení, až skončí přátelská pomoc v podobě divokých karet.

Kim Clijstersová Čísla a zajímavosti 4 grandslamy vyhrála. Více z aktivních hráček mají jen sestry Williamsovy a Šarapovová.

vyhrála. Více z aktivních hráček mají jen sestry Williamsovy a Šarapovová. 36 let jí je, přičemž svůj poslední zápas odehrála v roce 2013 - před více než šesti lety.

jí je, přičemž svůj poslední zápas odehrála v roce 2013 - před více než šesti lety. 3 roky už je členkou tenisové Síně slávy, do níž byla slavnostně uvedena v červenci 2017.

„Největším otazníkem pro mě u Kim zůstává pohyb,“ říkala pro NY Times legenda Martina Navrátilová. „Údery má, tenisu rozumí; otázkou je, jestli občas nebude utrácet krok či půl kroku, i to stačí. Ale víte co? Já jsem pro. Měřítkem úspěchu pro mě nebude to, jestli se dostane do stovky, padesátky nebo dvacítky. Ale to, že tenis miluje.“

Vrstevníkem Clijstersové je rovněž Roger Federer, který řádí dál, jenže při vší úctě – srovnávat naprostého tenisového génia s Belgičankou by nebylo příliš trefné.

Nelze tak vyloučit ani variantu, že comeback trojnásobné mámy nebude přehlídkou úspěchů, ale spíše jakousi demonstrací vůle a touhy dokázat zdánlivě nemožné.

„I moje dcera mi říkala: Mami, ty se musíš vrátit!“ popsala Clijstersová rodinné hecování. „A já, když jsem sledovala Rogera, Serenu a Venus, jsem si pomyslela: Asi bych to měla zkusit.“

Pokud to vyjde, lepší tenisovou story rok 2020 asi nenabídne.