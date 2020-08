Zázrak II.? Clijstersová jede na US Open. Při návratu před 11 lety zde vyhrála

, aktualizováno

Už jednou na newyorských kurtech předvedla tenisovou obdobu Zázraku na ledě. Pokud by se jí to podařilo i letos, bylo by to zhruba takové, jako kdyby v roce 1980 porazili američtí studenti Sověty i s tupými bruslemi – ale kdo ví, v roce 2020 se dějí zvláštní věci. Kim Clijstersová může přidat další.