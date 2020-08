Clijstersová, tajná favoritka? Žaludek už se uklidnil. A hraju dobře, věří

Po dlouhé, na tenisové poměry vyloženě mimořádné přestávce je zpátky v akci. Zrovna tady, na US Open, kde třikrát slavila titul!

Pokud chcete do myriády hádanek startujícího grandslamu přidat další, bude znít: Vážně by se mohlo stát, že tu Clijstersová uspěje? Dáma promine, ale v jejích 37 letech? A navrch poté, co generálku v New Yorku vynechala kvůli potížím s břišním svalem?

US Open 2020 Speciální příloha iDNES.cz

Najdou se tací, co odpoví kladně.

„Jak budou asi hráči a hráčky reagovat na atmosféru prázdných stadionů? Bude je prostě hnát pocit štěstí z toho, že jsou znovu na kurtu? Protože takto to měla Kim,“ řekl pro tennis.com John Lloyd, bývalá britská jednička a nyní jeden z koučů, který pomáhal za oceánem zrestartovat svůj sport pomocí soutěže World TeamTennis (WTT).

A Clijstersová nejen na něj udělala dojem: „Byla neuvěřitelná. Porazila Sloane Stephensovou a Sofii Keninovou tak snadno, že by si člověk málem začal myslet, že by mohla vyhrát svůj další grandslam.“

Jistě, fiftýny se počítají až po honu. Už úterní zápas 1. kola proti Rusce Alexandrovové bude pro nepříliš rozehranou belgickou veteránku představovat nesnadný test.

„Jak mi zní představa, že bych tu mohla uspět? Neuvěřitelně krásně,“ zasnila se Clijstersová na předturnajové tiskové konferenci. „Po návratu jsem měla chvíli nervy, žaludek na vodě – ale už se uklidnil. Pro mě je nejpodstatnější hrát dobrý tenis. Zní to banálně, já vím, zároveň se snažím nic jiného neřešit. Jen se každý trénink zlepšovat.“

Průběžné pocity z toho nemá vůbec špatné. Naopak.

„Přijde mi, že opravdu hraju dobře,“ řekla. „Trefuju míče čistě, lépe a rychleji čtu soupeřky. Ze začátku mi to trochu chybělo, ale při zápasech WTT jsem to dostávala pod kontrolu. Snad to vydrží.“

Což zní jako racionální strategie: kontrolovat, co kontrolovat lze, a zbytek moc neřešit. Už proto, že se Clijstersová vrací do časů, kdy je ženský tenis velkou hádankou, postrachem tipérů. „Dřív vládly Serena a Venus, já a Justine (Heninová) jsme často došly na grandslamech minimálně do čtvrtfinále,“ vzpomíná. „Teď je tu spousta holek, které mohou porazit kohokoli. I nenasazené se proderou do 4. kola a tam potrápí soupeřku. Je to složité.“

Hned proti Alexandrovové se ukáže, jak cenným platidlem jsou její zkušenosti. Zvlášť při smutné kulise prázdných tribun.

„Pamatuju zápasy, kdy energie z publika změnila průběh, někomu výrazně pomohla,“ říká. „Třeba v roce 1999 jsem vedla 5:2 nad Serenou, starý Armstrongův stadion se pomalu plnil, lidi bouřili... A já prohrála. Úžasná atmosféra. Takovou nikde jinde nezažijete.“

Nezapomenutelné bude – byť asi z jiných důvodů – i letošní US Open. Třeba i díky Clijstersové.