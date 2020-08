US Chaos 2020. Začíná boj o tenisové trofeje v rozbouřené době

Jindy v srpnu už dost vyšťavení a zranění maskující soutěžící se tentokrát jen pozvolna rozhýbávají po půlroční koronapauze, takže se tuze těžko odhaduje jejich forma.

Přes všechna hygienická a bezpečnostní opatření hrozí, že se turnaj nedokončí. Příval neobvyklostí umocňují rasové nepokoje v USA a s nimi spojené projevy sportovců.

US Open 2020 Speciální příloha iDNES.cz

A aby toho nebylo málo, vystoupila podstatná část profesionálů pod vedením Novaka Djokoviče z asociace ATP a založila novou organizaci, která má hájit jejich práva při jednání s pořadateli akcí o dělení zisků a o dalších záležitostech...

... což se vůbec nelíbí fyzicky nepřítomným ikonám Rogeru Federerovi a Rafaelu Nadalovi. US Open 2020 by se tak s kapkou nadsázky dalo přejmenovat na US Chaos 2020.

Třeba vývoj ženské soutěže je téměř úplně nepředvídatelný - též proto, že nasazená jednička Karolína Plíšková v jediném přípravném podniku na newyorských dvorcích padla hned ve svém prvním utkání, stejně jako její krajanka Petra Kvitová, turnajová šestka.

Ani domácí modla Serena Williamsová, bažící po 24. grandslamovém titulu a vyrovnání rekordu Margaret Courtové, nevstoupí do vyhlíženého klání v bůhvíjaké pohodě. Její touha ale nehasne.

„Nikdy nejsem spokojená. Dokud neskončím s tenisem, nepřestanu se snažit,“ pronesla.

Mezi muži je jasným favoritem Srb Djokovič, který hodlá pozměnit současné historické pořadí v počtu nejvzácnějších pohárů. 1. Federer 20, 2. Nadal 19, 3. Djokovič 17.

Snad aby sokům předvedl, jak pečlivě se připravoval, ovládl turnaj, který se v Centru Billie Jean Kingové konal jako náhrada za díl série Masters v Cincinnati. Ve finále zdolal Milose Raonice. Minulý týden ho však soužily bolesti krční páteře, a kdyby náhodou předčasně ztroskotal, vyrojí se hejno nových kandidátů na věčnou slávu. Thiem. Medveděv. Tsitsipas. Zverev. Raonic...

Vedou se hovory, zda si letošní šampioni zaslouží stejnou úctu, třebaže se v Queensu sešla o něco slabší konkurence.

Legenda Martina Navrátilová tvrdí, že by se k ročníku 2020 neměla psát hvězdička. A Boris Becker souhlasí: „Každý, kdo přiletěl, musel něco obětovat. Vítězové potřebují vyhrát sedm zápasů. Oslavujme je stejně jako jejich předchůdce.“

Jiný odborník Mats Wilander, jenž komentuje pro Eurosport, míní, že uspěje ten, kdo se nejlépe vyrovná se svéráznými okolnostmi: „Uvidíme, kdo miluje tenis tak, že nepotřebuje hecování od publika.“

Zatímco na stadionech bude v převážném tichu sedět jen pár lidí, diváci stanice ESPN v přenosech uslyší přednahrané a podle napínavosti výměny více či méně hlasité ruchy.

Jak poznamenal veterán Andy Murray, nezvyklý klid v areálu je příjemný i skličující: „Je fajn, že vás cestou z tréninku nezdrží davy. Ale taky mi chybí energie, která přichází s fanoušky.“

Poslední dny ukazují, že v této éře není mnoho jistot. Povyk způsobil zrod Djokovičovy asociace.

Japonka Naomi Ósakaová oznamuje, že kvůli zranění nenastoupí do finále turnaje v New Yorku.

Naomi Ósakaová na podporu hnutí Black Lives Matter před víkendem stihla odstoupit ze semifinále newyorské generálky, zase se do ní vrátit a pak vzdát bitvu o titul.

Ten získala Viktoria Azarenková. Běloruska se naopak na tiskovce odmítla bavit o čemkoliv jiném než o tenise, čímž dala najevo, že nesouhlasí s krokem pořadatelů odkládat zápasy z nesportovních důvodů.

US Open 2020 tak podle všeho bude všelijaké, jen ne fádní.