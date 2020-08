Bojkot, pak probdělá noc plná nervů. Naložila jsem si větší tlak, poznává Ósakaová

Tentokrát na sebe Ósaková neupozornila sportovními výkony, nýbrž jednáním mimo kurt.

Japonská tenistka oznámila, že v rámci podpory boje proti policejnímu násilí a rasové nerovnosti nenastoupí k semifinále turnaje v New Yorku.

K podobným krokům v podobě odkládání zápasů se uchylují i basketbalová NBA či hokejová NHL, zámořské ligy se připojují tak k protestům, jejichž nejnovější vlna se vzedmula po nedělním postřelení černocha Jacoba Blakea.

Jednodenní pauzu následně vyhlásil i tenisový podnik v New Yorku, zbylé duely přesunul na pátek.

Což Ósakaové nakonec dovolilo k semifinále nastoupit, světová desítka si poradila s Belgičankou Elise Mertensovou 6:2 a 7:6 a v sobotu si zahraje o titul proti Bělorusce Viktorii Azarenkové.

„Poslední dny byly trochu hektické a upřímně, moc jsem toho v noci před zápasem nenaspala, takže jsem ráda, že se mi podařilo zvítězit,“ líčila Ósakaová. „Samozřejmě teď cítím větší tlak, sleduje mě více očí.“

O čem ještě na tiskovce po semifinále hovořila?

O své účasti při protestech: „Když jsem po čtvrtfinále viděla, co vše dělá NBA, cítila jsem, že také musím pozvednout svůj hlas. Zavolala jsem svému agentovi a probírali jsme to, pak jsme mluvili s lidmi z WTA, kteří řekli, že by také rádi vyjádřili podporu a že na turnaji odloží zápasy o den.“

O změně rozhodnutí: „Když jsem vydala prohlášení, neřekla jsem, že se odhlašuji z turnaje. Jen jsem uvedla, že nebudu hrát ten další den, což byl čtvrtek. Došlo k menšímu nedorozumění.“

O složitosti rozhodování: „Bylo to pro mě těžké a zároveň snadné. Těžké proto, že jsem se na turnaji dostala do dobré pozice, postoupila jsem do semifinále. Ale zároveň to bylo snadné, protože jsem cítila, že potřebuji pozvednout svůj hlas. Pokud by mé odhlášení z turnaje vzbudilo větší rozruch, pak to je něco, co musím udělat.“



O větším tlaku: „Před zápasy nikdy moc dobře nespím, ale noc před tímto semifinále byla opravdu stresující. Probudila jsem se zpocená a bolela mě hlava, nejspíš od nervů. Cítila jsem, že musím vyhrát ten zápas, chtěla jsem tím podpořit své vyjádření.“

O tom, jak by reagoval její vzor Kobe Bryant: „Nebyla jsem hodna ho znát osobně tak, abych třeba měla jeho číslo a mohla mu napsat. Vždy jsem si říkala, že bych předtím měla dosáhnout více věcí. Mrzí mě, že jsem s ním nemluvila tolik, kolik bych chtěla. Jen doufám, že by na mě byl pyšný.“